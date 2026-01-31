Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh là ai?

Ứng viên Kevin Warsh được ông Trump đề cử có lý lịch chuẩn mực cho vị trí Chủ tịch Fed và gần đây bày tỏ ủng hộ hạ lãi suất - điều ông Trump muốn.

Hôm 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, 56 tuổi, làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo, sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5.

Ông Trump nhận xét ông Warsh hình mẫu kinh điển về những gì mọi người hình dung trong vị trí Chủ tịch Fed, từ lý lịch đến ngoại hình.

"Ông ấy rất thông minh, giỏi, mạnh mẽ, trẻ trung, khá trẻ", Tổng thống nhận xét hôm thứ sáu. "Ngoại hình không quan trọng nhưng ông ấy cũng có vẻ ngoài phù hợp", ông nói thêm.

Ông Kevin Warsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Trường Luật Harvard. Năm 35 tuổi, ông trở thành thống đốc trẻ nhất trong Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên của Fed, giữ vị trí này từ năm 2006 đến 2011.

Trước đó, ông từng là Phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ trách mảng mua bán và sáp nhập (M&A) tại Ngân hàng Morgan Stanley, Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống George W. Bush về chính sách kinh tế và giữ vai trò thư ký tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Ông Kevin Warsh tại một sự kiện ở New York ngày 8/5/2017. Ảnh: Reuters

Giai đoạn 2008-2009, Warsh làm việc chặt chẽ với Chủ tịch Fed khi đó là Ben Bernanke trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính. Nhận xét trong hồi ký của mình, ông Bernanke đánh giá Warsh là "một trong những cố vấn và người tâm phúc thân cận nhất". Khả năng am hiểu chính trị và thị trường, cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi ở Phố Wall của Warsh được cho là "vô cùng quý giá".

Nhưng vào vài thời điểm then chốt, ông Warsh tỏ ra đánh giá chưa đúng mức độ nghiêm trọng của các thách thức mà nền kinh tế Mỹ đối mặt, khi vỡ nợ vay thế chấp và sa thải lao động gia tăng trong thời kỳ Đại suy thoái.

Khi ấy, ông muốn Fed giữ lãi suất ở mức cao hơn, ngay cả khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ giảm phát và có thể sụp đổ. Vào 2008, Warsh bày tỏ lo ngại rằng việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể kích thích lạm phát. Thế nhưng, ngay cả sau khi Fed hạ lãi suất xuống gần bằng 0, lạm phát vẫn duy trì mức thấp.

Đến năm 2011, trong các cuộc họp, ông phản đối quyết định của Fed mua 600 tỷ USD trái phiếu kho bạc như một biện pháp nhằm hạ lãi suất dài hạn, dù cuối cùng vẫn bỏ phiếu ủng hộ theo đề nghị của Bernanke. Năm 2017, Warsh là ứng viên về nhì cho vị trí Chủ tịch Fed, khi ông Trump cuối cùng chọn ông Jerome Powell.

Hiện ông Warsh là nhà nghiên cứu kinh tế tại Viện Hoover - tổ chức tư vấn chính sách tại Đại học Stanford. Ông cũng là giảng viên tại Trường Kinh doanh sau đại học Stanford và đối tác tại Duquesne Family Office, đơn vị quản lý tài sản của tỷ phú đầu tư Stanley Druckenmiller.

Những tháng qua, ông Warsh vận động tích cực nhằm giành vị trí Chủ tịch Fed trên truyền thông. Từng là đảng viên Cộng hòa ủng hộ thương mại tự do, hiện ông chuyển hướng ủng hộ các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump.

Trong bình luận trên The Wall Street Journal tháng 11/2025, Warsh cho rằng Fed "nên từ bỏ quan điểm cho rằng lạm phát xảy ra khi nền kinh tế tăng trưởng quá mức và người lao động được trả lương quá cao".

Theo ông, lạm phát xảy ra khi chính phủ chi tiêu quá nhiều và in tiền quá nhiều. Đồng thời, gợi ý rằng áp lực lạm phát sẽ giảm xuống vì các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ dẫn đến năng suất cao hơn. "AI sẽ là một động lực giảm phát đáng kể, làm tăng năng suất và củng cố khả năng cạnh tranh của Mỹ", Warsh viết. Quan điểm này rất phù hợp với niềm tin của ông Trump.

Trong các bài phát biểu và bài bình luận gần đây, ông bày tỏ ủng hộ quan điểm giảm lãi suất. Trước đó, vào tháng 12, Tổng thống viết trên mạng xã hội về sự cần thiết phải giảm chi phí vay và nói: "Bất cứ ai không đồng ý với tôi sẽ không bao giờ trở thành chủ tịch Fed!".

Ông Warsh cũng chỉ trích Fed gay gắt hơn, nói rằng chính sách của cơ quan này "đã bị phá vỡ trong một thời gian khá dài". "Ngân hàng trung ương hiện nay khác xa so với khi tôi gia nhập năm 2006", Warsh nói. Theo ông, việc để lạm phát tăng vọt trong giai đoạn 2021–2022 là "sai lầm lớn nhất trong chính sách kinh tế vĩ mô trong 45 năm, làm đất nước bị chia rẽ".

Và trong khi ông Trump công kích Chủ tịch Powell vì không giảm lãi suất thì Warsh phản đối ở góc độ tham gia vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, đa dạng, công bằng, hòa nhập - những lĩnh vực ông cho là nằm ngoài nhiệm vụ của Fed.

Việc bổ nhiệm ông Kevin Warsh cần được Thượng viện phê chuẩn. Nếu mọi việc thuận lợi, giới quan sát cho rằng tân Chủ tịch Fed sẽ phải chịu giám sát chặt chẽ từ thị trường tài chính và quốc hội. Bởi ông được bổ nhiệm bởi một tổng thống đã liên tục yêu cầu hạ lãi suất thấp hơn nhiều mức mà các nhà kinh tế cho là hợp lý trong điều kiện kinh tế hiện tại.

Ngoài ra, Chủ tịch Fed chỉ là một thành viên trong ủy ban gồm 19 người, với 12 quan chức trong số đó sẽ bỏ phiếu cho mỗi quyết định về lãi suất. Ủy ban này đã chia rẽ giữa những người lo ngại về lạm phát dai dẳng, muốn giữ nguyên lãi suất, và những người cho rằng sự gia tăng gần đây về tỷ lệ thất nghiệp cho thấy nền kinh tế đang gặp khó khăn và cần lãi suất thấp hơn để thúc đẩy việc làm.

Thị trường tài chính cũng có thể phản ứng lại. Nếu Fed cắt giảm lãi suất ngắn hạn quá mạnh và bị coi hành động với lý do chính trị, các nhà đầu tư Phố Wall có thể bán trái phiếu kho bạc do lo sợ lạm phát sẽ tăng. Việc bán tháo sẽ đẩy lãi suất dài hạn lên, bao gồm cả lãi suất thế chấp, gây ra tác dụng ngược.

Ngoài ra, liệu ông Warsh có thể duy trì tính độc lập của Fed khỏi các hoạt động chính trị hàng ngày trong khi vẫn làm hài lòng ông Trump sẽ là thách thức to lớn. Tuy nhiên, những cộng sự cũ và bạn bè của ông cho rằng Warsh có năng lực trí tuệ và kỹ năng giao tiếp tốt để có thể đảm nhiệm vị trí này.

Gia đình ông có mối quan hệ với ông Trump, giúp giảm áp lực từ Nhà Trắng. Warsh là chồng của Jane Lauder, con gái của tỷ phú mỹ phẩm Ronald Lauder, nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa.

Raghuram Rajan, Giáo sư kinh tế tại Đại học Chicago, cựu Chủ tịch Ngân hàng trung ương Ấn Độ nói Warsh có "tính khí thận trọng, hiểu biết sâu sắc và tài năng ngoại giao cần thiết để dẫn dắt một vị trí đầy thách thức vào thời điểm này".

Tuy nhiên, một số trở ngại đang nổi lên. Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố sẽ phản đối đề cử ông Warsh, cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về ông Powell được giải quyết.

Theo ông Tillis, Warsh là "ứng cử viên đủ điều kiện" nhưng nhấn mạnh rằng "bảo vệ sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang khỏi can thiệp chính trị hoặc đe dọa pháp lý là điều không thể thương lượng". Khi được hỏi liệu ông Warsh có thể được phê chuẩn mà không có sự ủng hộ của ông Tillis hay không, Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune nói "có lẽ là không".

Gay gắt hơn, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã cáo buộc ông Warsh thay đổi quan điểm để làm hài lòng ông Trump trước khi được đề cử. "Tôi không biết phải diễn giải như thế nào, ngoại trừ việc nói rằng đó chính xác là những gì một con rối đang làm", bà bình luận.

Phiên An (theo AP)