Ung thư tuyến giáp có phải bệnh lành tính?

Mọi người cho rằng ung thư là án tử song nhiều người mắc ung thư tuyến giáp không cần phẫu thuật hay dùng thuốc vẫn tỷ lệ khỏi cao.

Có nên bỏ bệnh này ra khỏi danh sách các bệnh ung thư và xem như bệnh lành tính? (Linh, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) 2020, ung thư tuyến giáp là một trong 10 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam, với khoảng 5.470 ca mắc mới hàng năm. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm và điều trị phù hợp. Do đó, nhiều người cho rằng bệnh không cần điều trị và xem đây là bệnh lành tính, không phải ung thư.

Tháng 4/2016, The New York Times đăng tải bài báo cho rằng các bác sĩ đã phân loại lại bệnh ung thư tuyến giáp. Những thông tin bài báo đưa ra là chính xác nhưng có thể dẫn đến hiểu nhầm khi đọc tiêu đề: "It’s not cancer", tạm dịch "Đó không phải là ung thư".

Bài báo giải thích những khối u được phân loại lại là khối u nhỏ trong tuyến giáp bao quanh bởi vỏ xơ. Đặc điểm nhân của các tế bào u trông giống như ung thư nhưng các tế bào u này không phá vỡ vỏ của khối u, phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp kèm điều trị iod phóng xạ là không cần thiết. Các chuyên gia đã đổi tên từ "ung thư tuyến giáp thể nhú biến thể có vỏ" thành "u tuyến giáp thể nang đặc điểm nhân ung thư thể nhú", tức là khái niệm "ung thư" đã biến mất.

Thực chất, bệnh được xếp vào nhóm các khối u tân sản nguy cơ thấp thay vì nhóm ung thư tuyến giáp thể nhú. Do đó, phác đồ điều trị các khối u này cũng thay đổi. Thay vì cắt tuyến giáp toàn bộ và điều trị iod phóng xạ, người bệnh có thể theo dõi hoặc phẫu thuật cắt thùy, tùy chỉ định và tình trạng của từng người bệnh.

Vậy, để trả lời cho câu hỏi "Ung thư tuyến giáp có cần điều trị hay không?" hay "Ung thư tuyến giáp đã được coi là bệnh lành tính hay chưa", thì đây vẫn là bệnh ung thư phải điều trị.

Ung thư tuyến giáp nếu được phát hiện và điều trị kịp thời dễ phát triển, xâm lấn, di căn, đe dọa tính mạng. Do đó, người bệnh và gia đình không được chủ quan, cần tuân thủ điều trị để tránh biến chứng bất thường.

TS.BS Nguyễn Xuân Hậu

Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội