Ung thư hậu môn do nhiễm HPV

Nhiễm HPV có thể dẫn đến ung thư hậu môn, triệu chứng tương tự các bệnh đường tiêu hóa, trĩ, khiến người bệnh chậm đi khám, điều trị.

Hoàng (34 tuổi, ngụ TP HCM) bị đau rát khi đại tiện, hậu môn chảy máu nhiều. Tìm thông tin trên internet, thấy các dấu hiệu tương tự bệnh trĩ nên bệnh nhân tự điều tiết chế độ ăn, mua thuốc uống. Tuy nhiên, bệnh không cải thiện.

Đầu tháng 2, Hoàng tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị ung thư hậu môn giai đoạn 2 do nhiễm HPV, khối u phát triển tại chỗ, chưa di căn. Lý do nhiễm HPV có thể do đời sống tình dục phức tạp và quan hệ đường hậu môn.

Bác sĩ chỉ định mổ cắt u và một số mô xung quanh, theo dõi sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Hoàng phải tránh quan hệ tình dục đường hậu môn, đồng thời tiêm vaccine ngừa HPV để tăng miễn dịch.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết trường hợp của Hoàng không hiếm gặp. Triệu chứng ung thư hậu môn do HPV có thể tương tự bệnh trĩ, hội chứng ruột kích thích và nhiều bệnh đường tiêu hóa khác, gồm: thay đổi thói quen đi ngoài, phân nhỏ, đi tiêu phải rặn nhiều; các biểu hiện bất thường ở hậu môn như chảy máu, dịch nhầy, mủ, đau, cảm giác nặng, khối u và ngứa... Ngoài ra, có 20% ca mắc không triệu chứng. Do đó, bệnh nhân có thể nhầm lẫn, không kịp thời đi khám nên phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khó điều trị.

Bác sĩ Thái cho biết phần lớn ca mắc ung thư hậu môn có liên quan mật thiết đến HPV. Đây là loại virus gây u nhú ở người, chủ yếu lây truyền qua đường tình dục do quan hệ không an toàn, nhiều bạn tình, quan hệ đường hậu môn. Các yếu tố như mắc HIV, giảm miễn dịch, tuổi tác, lịch sử mắc bệnh trong gia đình... cũng góp phần tăng khả năng bị loại ung thư này.

Người thuộc nhóm nguy cơ cao nên kiểm tra định kỳ, có triệu chứng bệnh nên đi khám sớm. Bệnh có thể được dự phòng bằng cách điều chỉnh thói quen tình dục, sử dụng bao cao su; tránh quan hệ qua đường hậu môn và kết giao với nhiều bạn tình.

Đồng thời, BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, cho biết hiện nay, các bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có ung thư hậu môn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine Gardasil và Gardasil 9. Chủ động tiêm vaccine là một trong những biện pháp cần được ưu tiên do đơn giản, thuận tiện, hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Thống kê của GLOBOCAN năm 2020, Việt Nam ghi nhận 579 ca mắc mới và 321 ca tử vong do ung thư hậu môn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng thống kê, tại nước này, mỗi năm có 14.800 nam giới và 21.100 nữ giới mắc bệnh ung thư do HPV, khoảng 2.100 nam giới và 4.400 nữ giới mắc ung thư hậu môn do nhiều nguyên nhân. Ngoài ra, HPV còn gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo ở nữ giới; ung thư dương vật ở nam giới và các bệnh ung thư hầu họng, mụn cóc sinh dục và các tổn thương tiền ung thư ở cả nam và nữ.

