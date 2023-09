Ung thư có vaccine dự phòng không?

Mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, đang hóa trị, xin hỏi bác sĩ ung thư cổ tử cung có di truyền không? Có loại vaccine nào dự phòng bệnh ung thư? (Ngọc Mai, 27 tuổi, Bình Dương)

Trả lời:

Ung thư là căn bệnh phổ biến, nhưng chỉ có khoảng 5-10% di truyền. Các đột biến di truyền (còn gọi là đột biến dòng mầm, đột biến germline) thường phát sinh từ tế bào tinh trùng hoặc trứng (tế bào mầm). Sau khi biệt hóa và phân chia, đột biến này tồn tại trong mọi tế bào, cơ quan của cơ thể và đồng thời có khả năng di truyền cho thế hệ sau với xác suất khoảng 50%. Ví dụ, ở phụ nữ, ung thư cổ tử cung, ung thư vú là bệnh có khuynh hướng di truyền rõ ràng. Các bà mẹ bị ung thư thì con gái cũng có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 2-3 lần so với trường hợp khác.

Trường hợp của bạn có nguy cơ di truyền ung thư ung thư từ mẹ, nên cần tầm soát theo dõi, thực hiện các xét nghiệm di truyền theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ, đồng thời tiêm vaccine để dự phòng.

Vaccine an toàn và dự phòng được nhiều bệnh ung thư nguy hiểm. Ảnh: Freepik

Một số loại vaccine giúp dự phòng ung thư hiệu quả như vaccine viêm gan A, viêm gan B phòng ung thư gan do virus. Vaccine HPV phòng nhiều chủng virus gây ung thư cổ tử cung, vòm họng, âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư hậu môn, các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản, mụn cóc sinh dục gây ra bởi HPV. Các thông tin, quan điểm cho rằng vaccine có thể gây ung thư, bệnh tim mạch, tự kỷ... hoàn toàn sai lệch nên bạn có thể yên tâm.

Trước khi được cấp phép sử dụng, các vaccine đã trải qua nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trên người để khẳng định hiệu quả và tính an toàn. Sau đó, vaccine tiếp tục được giám sát, đánh giá tính an toàn và hiệu quả bởi các tổ chức y tế thế giới uy tín như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), CDC Mỹ, CDC châu Âu,...

Tính đến nay, hầu hết các phản ứng sau tiêm ngừa thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn. Nguy cơ phản ứng sau tiêm ngừa thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ mắc bệnh và tử vong do không được tiêm ngừa.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 40 loại vaccine phòng ngừa gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn. Tiêm chủng và vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm của nhân loại. Khoảng 85% - 95% người tiêm sẽ sinh ra miễn dịch đặc hiệu bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh. Người được tiêm không bị mắc bệnh và đương nhiên sẽ không bị tử vong hay di chứng nghiêm trọng do bệnh gây ra.

BS.CKI Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC