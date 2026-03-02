Ứng dụng Google Maps trên Android gặp lỗi định vị

Hà NộiNhiều người dùng Android tại Hà Nội phản ánh tính năng định vị trên Google Maps hiển thị sai vị trí, đồng loạt hiển thị khu vực Nội Bài.

Chiều 3/2, một số người dùng cho biết gặp trục trặc khi sử dụng Google Maps. Cụ thể, khi mở ứng dụng và chọn định vị vị trí hiện tại, bản đồ trả về kết quả cho thấy người dùng đang ở khu vực Nội Bài, dù thực tế họ đang ở cách đó hàng chục km.

Đức Mạnh, làm việc tại Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết khi mở Google Maps, anh thấy chấm xanh "nhảy" lên khu vực Nội Bài. Việc thay đổi diễn ra đột ngột, không có thông báo hay cảnh báo nào từ ứng dụng.

Tình trạng tương tự cũng được chị Như Quỳnh, ở Hoàng Mai (Hà Nội), ghi nhận. "Tôi thử thoát ra vào lại, bật tắt định vị nhưng vẫn vậy. Các máy Android xung quanh cũng vậy", chị nói.

Google Maps hiển thị vị trí Nội bài trên hàng loạt điện thoại dù người dùng đang ở Mỹ Đình. Ảnh: Thịnh Nguyễn

Theo ghi nhận của VnExpress, sự cố hiện chủ yếu xảy ra với người dùng Android tại Hà Nội, còn iPhone và các khu vực khác như TP HCM vẫn nhận diện chính xác.

Đại diện Google chưa bình luận về thông tin.

Theo một chuyên gia về công nghệ định vị trên điện thoại, Google Maps sử dụng kết hợp dữ liệu GPS, wifi, trạm phát sóng di động và cảm biến trên thiết bị để xác định vị trí người dùng. Trong một số trường hợp, nếu tín hiệu GPS yếu hoặc dữ liệu định vị bị gián đoạn, hệ thống có thể hiển thị vị trí sai lệch. Tuy nhiên, việc nhiều thiết bị cùng đồng loạt hiển thị về một địa điểm cụ thể như Nội Bài là hiện tượng hiếm gặp.

Ứng dụng bản đồ Google Maps định vị sai địa điểm, chiều 2/3. Ảnh: Công Tâm

Sự cố xảy ra trong bối cảnh thời gian gần đây một số nền tảng công nghệ lớn hoạt động thiếu ổn định. Trước Tết Nguyên đán, ngày 11/2, Facebook hoạt động chập chờn trên trình duyệt web, trong khi ứng dụng Messenger không bị ảnh hưởng. Đến sáng mùng 2 Tết, YouTube cũng gặp sự cố diện rộng, khiến nhiều người dùng không thể truy cập trên website, ứng dụng di động và TV thông minh trong vài giờ.

Trọng Đạt