Google Maps sắp điều chỉnh địa danh bản đồ Việt Nam

Google dự kiến điều chỉnh cách hệ thống nhận diện và phân loại địa chỉ tại Việt Nam, dựa trên các thay đổi địa danh hành chính mới, sớm nhất từ giữa tháng 2/2026.

Nền tảng bản đồ của Google được cho là đang chuẩn bị điều chỉnh cách phân loại và hiển thị địa danh tại Việt Nam, trong bối cảnh nhiều đơn vị hành chính đã sáp nhập nhưng dữ liệu trên Google Maps vẫn chưa được cập nhật đồng bộ. Các thay đổi liên quan đến cách bản đồ hiểu và hiển thị các đơn vị hành chính như xã, phường và một số khu vực đặc thù.

Thông tin này trích dẫn từ một tài liệu kỹ thuật đăng tải trên IssueTracker - hệ thống theo dõi các thay đổi chính thức dành cho cộng đồng nhà phát triển của Google Maps Platform.

Ứng dụng bản đồ Google Maps vẫn hiển thị thông tin về tỉnh Thái Bình cũ, dù tỉnh này đã sáp nhập vào Hưng Yên từ 1/7/2025. Ảnh: Trọng Đạt

Google Maps Platform là nguồn dữ liệu bản đồ nền cho Google Maps và nhiều dịch vụ số khác như tìm kiếm địa điểm, đặt xe, giao hàng. Do đó, các thay đổi ở tầng này thường sẽ dần tác động dây chuyền tới cách hiển thị và xử lý địa chỉ trên các ứng dụng bản đồ dành cho người dùng cuối, dù thời điểm và phạm vi triển khai cụ thể có thể khác nhau.

Động thái trên thu hút sự chú ý trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, đến nay Google Maps vẫn hiển thị tên xã, phường hoặc địa danh cũ, khác với thông tin đang được sử dụng trong giấy tờ và giao dịch hành chính.

Sự chênh lệch này gây ra không ít bất tiện cho người dùng. Anh Nguyễn Văn Hòa (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết khi đặt xe công nghệ hoặc giao hàng, địa chỉ hiển thị trên Google Maps thường không trùng với tên phường, xã mới. "Có nơi đã đổi tên khá lâu nhưng trên bản đồ vẫn là địa danh cũ, tài xế phải gọi điện hỏi lại nhiều lần, rất mất thời gian", anh nói.

Người dùng sử dụng ứng dụng bản đồ Google Maps. Ảnh: Trọng Đạt

Từ góc độ kỹ thuật, Minh Quân, kỹ sư phần mềm đang tham gia phát triển các ứng dụng sử dụng Google Maps, cho biết khi cách phân loại địa danh thay đổi, các dịch vụ như tìm kiếm địa điểm, gợi ý địa chỉ hay xác định vị trí có thể chưa đồng bộ ngay.

Kỹ sư công nghệ này cho rằng việc Google điều chỉnh dữ liệu bản đồ là cần thiết để sát với thực tế, song có thể phát sinh xáo trộn trong giai đoạn đầu. "Trong một thời gian ngắn, người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới", Quân cho hay.

Theo mô tả trong tài liệu kỹ thuật, việc điều chỉnh này không làm thay đổi vị trí hay ranh giới địa lý trên bản đồ, mà tập trung vào cách hệ thống gắn nhãn và phân loại địa danh. Việc cập nhật dự kiến sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, trước hết áp dụng ở tầng dữ liệu, sau đó mở rộng sang các tính năng tìm kiếm và gợi ý địa điểm.

Hiện Google chưa có thông báo chính thức dành cho người dùng tại Việt Nam liên quan đến việc cập nhật địa danh theo các thay đổi hành chính mới. VnExpress đã liên hệ Google để tìm hiểu thêm thông tin và sẽ cập nhật khi có phản hồi.

Trọng Đạt