Ứng cử viên Chủ tịch Fed cam kết duy trì tính độc lập

Kevin Warsh khẳng định sẽ giữ tính độc lập ở mức cao nhất khi Fed thực hiện chính sách tiền tệ.

Ngày 21/4 (giờ Mỹ), Kevin Warsh - người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) nhiệm kỳ tới - sẽ có phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. Theo bài phát biểu soạn sẵn được công bố trước, ông "cam kết đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ một cách độc lập".

Warsh cũng cam kết "hợp tác với chính quyền và Quốc hội trong các vấn đề không phải là chính sách tiền tệ, nhưng thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan tiền tệ".

Tính độc lập của Fed là chủ đề gây chú ý thời gian qua, khi Tổng thống Trump liên tiếp chỉ trích cơ quan này và Chủ tịch Jerome Powell vì không giảm lãi suất mạnh tay.

Năm ngoái, ông Trump thậm chí dọa sa thải Powell. Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố chỉ đề cử ứng viên ủng hộ giảm lãi suất cho vị trí Chủ tịch Fed.

Kevin Warsh phát biểu tại một hội thảo ở New York tháng 5/2017. Ảnh: Reuters

Warsh thì cho rằng tính độc lập của Fed bị đe dọa vì cơ quan này không đảm bảo được mục tiêu ổn định giá mà Quốc hội giao. "Lạm phát thấp giúp Fed chống lại các sức ép và chỉ trích. Nhưng khi lạm phát tăng vọt gần đây, người dân chịu tổn hại nghiêm trọng. Họ có thể mất niềm tin vào hệ thống quản lý kinh tế và ngờ vực liệu tính độc lập của chính sách tiền tệ có phải là điều tốt hay không", ông viết.

"Lạm phát là một lựa chọn, và Fed phải chịu trách nhiệm về điều đó", Warsh khẳng định. Trước đó, ông cũng nhiều lần chỉ trích việc quan chức cơ quan này lý giải lạm phát sau đại dịch là do cú sốc nguồn cung.

Warsh cũng muốn thúc đẩy cải cách tại cơ quan điều hành tiền tệ. Ông cho rằng xu hướng đứng yên của các tổ chức lớn và phức tạp "gây bất lợi" trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng. "Trong giai đoạn được đánh giá là quan trọng bậc nhất lịch sử đất nước, tôi tin rằng việc Fed hoạt động theo định hướng cải cách có thể tạo ra khác biệt thực sự với người Mỹ", ông viết.

Trong bài phát biểu soạn sẵn, Warsh dành phần lớn nội dung nhắc lại các chỉ trích của mình với Fed trong hơn 15 năm qua. Theo ông, cơ quan này cần "giữ đúng vai trò của mình" thay vì mở rộng sang các chính sách tài khóa và xã hội. Trước đây, ông từng dùng cách diễn đạt này để chỉ trích việc Fed nghiên cứu tác động kinh tế của biến đổi khí hậu và theo đuổi mục tiêu toàn dụng lao động. Dù vậy, vài năm qua, cơ quan này gần như đã từ bỏ các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.

Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011. Ông tốt nghiệp Đại học Stanford và Trường Luật Harvard. Trước khi tham gia vào Fed, ông từng là Phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ trách mảng mua bán và sáp nhập (M&A) tại Ngân hàng Morgan Stanley, trợ lý đặc biệt cho Tổng thống George W. Bush về chính sách kinh tế và giữ vai trò thư ký tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Tuy nhiên, con đường để Kevin Warsh được Thượng viện bỏ phiếu thông qua vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết sẽ chặn phê chuẩn với Warsh cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang liên quan đến ông Powell được giải quyết. Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)