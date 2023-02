Ukraine có thể thay Bộ trưởng Quốc phòng

Ukraine được cho là chuẩn bị thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov như một phần trong cuộc cải tổ quan trọng thời chiến.

David Arakhamia, lãnh đạo phe đa số trong quốc hội Ukraine, ngày 5/2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov sẽ được chuyển sang vị trí khác và thay thế ông này sẽ là tướng Kyrylo Budanov, chỉ huy cơ quan tình báo quân sự GUR.

"Cuộc chiến buộc ta phải thay đổi chính sách nhân sự", Arakhamia viết trên Telegram. Ông cho rằng những cơ quan phụ trách các lực lượng chiến đấu ở Ukraine, như Bộ Quốc phòng, không nên do những chính trị gia lãnh đạo trong thời chiến, mà nên do người có kinh nghiệm về quốc phòng hoặc an ninh đảm nhiệm.

Tuy nhiên, ông Arakhamia không cho biết khi nào động thái thay đổi nhân sự này sẽ diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov trong khi đó chưa phản hồi về thông tin trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov dự hội nghị tại căn cứ Ramstein ở Đức hồi tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.

Ông Reznikov, 56 tuổi, từng là luật sư và phó thủ tướng Ukraine, được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng hồi tháng 11/2021 theo đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tướng Budanov, 37 tuổi, xuất thân là đặc vụ tình báo và nhanh chóng thăng tiến thành người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Budanov cũng chưa bình luận về thông tin ông sắp trở thành tân bộ trưởng quốc phòng.

Lãnh đạo cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Krylo Budanov tại Kiev hồi tháng 10/2022. Ảnh: CNN.

Động thái thay thế bộ trưởng quốc phòng của Ukraine nếu diễn ra sẽ đánh dấu bước thay đổi lớn nhất trong chính phủ nước này kể từ sau loạt vụ từ chức và sa thải các quan chức dính bê bối tham nhũng hồi cuối tháng trước.

Xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra gần một năm và Kiev đang lo ngại Moskva chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mới quy mô lớn vào tháng này. Ukraine trong khi đó cũng lên kế hoạch phản công, đồng thời chờ thêm nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)