Ukraine có thể chuyển xác UAV Nga cho Mỹ

Quan chức Mỹ thông báo chính phủ nước này đã tiếp nhận xác UAV tự sát Nga bị Ukraine bắn rơi để nghiên cứu cách đối phó.

Dữ liệu về cấu trúc và công nghệ thu được qua nghiên cứu mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga có thể giúp Mỹ và Ukraine tìm ra cách đối phó tốt hơn trước khi chúng tiếp cận mục tiêu để tập kích, hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 20/10 cho biết.

Họ cho biết quy trình tương tự từng được áp dụng để nghiên cứu vũ khí được lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông sử dụng. Mỹ và Ukraine cho rằng Nga dùng UAV tự sát do Iran sản xuất để tập kích Ukraine. Trong khi đó, Nga và Iran nhiều lần bác thông tin này.

Nga gần đây tăng cường sử dụng UAV tự sát Geran-2, với ngoại hình và kích thước được cho là tương đương mẫu Shahed-136 của Iran, tập kích thủ đô Kiev và nhiều địa phương khác của Ukraine.

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 220 UAV tự sát kể từ 13/9, phần lớn có chữ Geran-2 ở cánh đuôi.

Mảnh vỡ UAV với dòng chữ Geran-2 của Nga, bị bắn hạ tại Kharkov, Ukraine ngày 6/10. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng ngày 20/10 cáo buộc Iran đã cử các cố vấn đến khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine để hướng dẫn lính Nga vận hành UAV tự sát. Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói quân đội Nga vận hành UAV tự sát "với hỗ trợ từ quân nhân Iran".

UAV dòng Shahed có kích thước lớn, có thể bay rất thấp và dường như có ít linh kiện bằng kim loại, do đó radar và các loại cảm biến khác rất khó phát hiện trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Nghiên cứu các mảnh vỡ UAV dòng Shahed hoặc mẫu tương tự có thể giúp Mỹ giải quyết thách thức này.

Một quan chức Ukraine nói UAV tự sát của Nga cất cánh từ ba căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea và một cơ sở tại Belarus. Vị trí UAV tự sát của Nga cất cánh là thách thức khác cho Ukraine do chúng ở quá xa so với tầm tập kích của Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, vô hiệu hóa phương án tiêu diệt UAV trước khi cất cánh.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lực lượng Nga gần đây tăng cường dùng UAV tự sát và tên lửa tập kích "hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho chứa vũ khí, đạn dược và vật tư quân sự nước ngoài" tại Ukraine. Nga tuyên bố các UAV này đều do họ tự sản xuất.

Các đợt tập kích phá hủy tới 30% hạ tầng năng lượng của Ukraine, buộc nước này phải ban hành biện pháp ứng phó và kêu gọi dân chúng tiết kiệm điện.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10 trừng phạt ba quan chức và một tổ chức Iran bị cáo buộc cung cấp UAV để Nga dùng tập kích Ukraine. Chính phủ Anh cùng ngày trừng phạt ba tướng và một doanh nghiệp Iran với cáo buộc bán vũ khí cho Nga.

Nguyễn Tiến (Theo WP)