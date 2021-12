'Uber Trung Quốc' rút niêm yết tại Mỹ

Hãng gọi xe Didi cho biết đã bắt đầu quá trình rút niêm yết khỏi sàn NYSE để đáp ứng yêu cầu của Bắc Kinh.

"Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, công ty sẽ bắt đầu hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York và chuẩn bị niêm yết tại Hong Kong", Didi cho biết hôm 3/12. Tuần trước, Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết Cục An ninh Mạng Trung Quốc đã yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Didi Global phác thảo kế hoạch rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York, do lo ngại rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Thông báo của Didi được đưa ra chỉ 5 tháng sau khi họ thực hiện thương vụ IPO trị giá 4,4 tỷ USD tại Mỹ. Giá cổ phiếu Didi đã lao dốc sau khi Bắc Kinh siết quản lý, cấm Didi trên kho ứng dụng vì gây rủi ro an ninh mạng. Hiện tại, giá cổ phiếu này chỉ còn dưới 8 USD, giảm gần một nửa so với thời điểm IPO, khiến vốn hóa bốc hơi khoảng 30 tỷ USD.

Động thái của Bắc Kinh nhằm vào Didi được nhiều người coi là sự trừng phạt đối với việc niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài. Vài tuần sau vụ IPO của Didi, giới chức Trung Quốc cũng đề xuất rằng các công ty sở hữu dữ liệu của hơn một triệu người dùng phải được giới chức chấp thuận trước khi niêm yết ở nước ngoài.

Quyết định của Didi hôm nay cũng khiến Hang Seng Tech Index, chỉ số đại diện cho hầu hết các ông lớn công nghệ Trung Quốc niêm yết tại sàn Hong Kong giảm 2,7%. Chỉ số này kết phiên ở mức thấp nhất từ tháng 7 năm ngoái. Tổng vốn hóa của các ông lớn công nghệ Trung Quốc cũng giảm khoảng 1.500 tỷ USD so với mức đỉnh hồi tháng 2.

Các hãng công nghệ Trung Quốc đã phải vật lộn với động thái thắt chặt quản lý của Bắc Kinh trong các lĩnh vực từ tài chính, bảo mật dữ liệu đến trò chơi trực tuyến và IPO ở nước ngoài. Hồi tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Mỹ yêu cầu các công ty Trung Quốc muốn niêm yết tại thị trường này phải cung cấp thêm thông tin.

Theo báo cáo của Bank of America tháng trước, việc hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể làm tăng chi phí vốn của các công ty Trung Quốc. Khoảng 270 doanh nghiệp Trung Quốc đang niêm yết tại thị trường Mỹ với vốn hóa 1.800 tỷ USD, trong đó 50 công ty không đủ điều kiện để niêm yết ở Hong Kong.

Tú Anh (theo CNN/Bloomberg)