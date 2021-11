Trung Quốc muốn hãng gọi xe Didi rút niêm yết tại Mỹ

Giới chức Trung Quốc đưa ra yêu cầu chưa từng có với Didi Global, làm dấy lên lo ngại về ý định của Bắc Kinh với ngành công nghệ.

Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết Cục An ninh Mạng Trung Quốc đã yêu cầu lãnh đạo cấp cao của Didi Global phác thảo kế hoạch rút niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York, do lo ngại rò rỉ thông tin nhạy cảm. Sau đó, các lựa chọn được cân nhắc có thể là tư nhân hóa ngay, hoặc niêm yết sang thị trường Hong Kong.

Nếu chọn tư nhân hóa, giá đề xuất sẽ không thấp hơn giá IPO (14 USD) để tránh bị kiện tụng. Còn nếu niêm yết ở sàn Hong Kong, giá sẽ thấp hơn giá đóng cửa phiên 24/11 tại Mỹ là 8,11 USD. Dù chọn cách nào, đó cũng sẽ là đòn giáng lớn với đại gia gọi xe này. Dù vậy, vấn đề này vẫn còn đang được bàn bạc và cũng có thể giới chức sẽ rút lại yêu cầu trên, nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Bên ngoài trụ sở của Didi Global tại Bắc Kinh. Ảnh: Bloomberg

Didi lọt vào tầm ngắm của Bắc Kinh sau khi thực hiện IPO tại New York hồi mùa hè, bất chấp yêu cầu của giới chức rằng phải đảm bảo an toàn dữ liệu trước đã. Giới chức sau đó nhanh chóng mở nhiều cuộc điều tra vào công ty này và cân nhắc nhiều hình phạt chưa từng có tiền lệ, Bloomberg cho biết hồi tháng 7.

Didi hiện được kiểm soát bởi nhà đồng sáng lập Cheng Wei và Giám đốc Jean Liu, với tổng quyền biểu quyết tương đương 58% cổ phần sau IPO. Soft Bank và Uber Technologies là hai cổ đông thiểu số lớn nhất của Didi.

Kể cả nếu Didi chuyển sang niêm yết tại Hong Kong, họ cũng sẽ phải giải quyết vấn đề an ninh dữ liệu đang khiến giới chức để ý. Họ có thể phải chuyển quyền quản lý dữ liệu cho bên thứ ba.

Việc rút niêm yết của Didi có thể làm dấy lên mối lo hàng loạt công ty Trung Quốc rời đi theo, do Washington và Bắc Kinh vẫn đang tranh cãi về quyền tiếp cận sổ sách các công ty niêm yết. Hôm thứ Năm, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết việc hủy niêm yết có thể là một bước lùi trong quan hệ với Mỹ.

Didi sẽ là phép thử của Trung Quốc với việc kiềm chế quyền lực của các gã khổng lồ Internet. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang quảng bá tầm nhìn về "thịnh vượng chung", nhắm vào lĩnh vực công nghệ có khối tài sản tích lũy lớn và tạo ra số tỷ phú kỷ lục.

Hà Thu (theo Bloomberg)