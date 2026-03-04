UAE trưng bày tên lửa, UAV Iran bị bắn hạ

Giới chức UAE trưng bày mảnh vỡ tên lửa và UAV Iran mà phòng không nước này bắn hạ, tuyên bố đã chặn được lượng lớn vũ khí.

Tướng Abdul Nasser Al Humaidi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hôm 3/3 giới thiệu với giới phóng viên về các mảnh vỡ của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran mà phòng không nước này bắn rơi.

Trong số các vũ khí được trưng bày có tên lửa đạn đạo tầm ngắn Qiam-1, loại mang đầu đạn nặng 750 kg và bắn trúng được mục tiêu ở cách 800 km. Tướng Al Humaidi cũng giới thiệu một chiếc UAV Shahed 136 bị hư hại, thêm rằng một số lượng lớn phi cơ loại này đã bị phòng không UAE phá hủy.

Mảnh vỡ của vũ khí Iran được trưng bày tại Abu Dhabi, UAE hôm 3/3. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh UAE "bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp" để chống lại mọi cuộc tấn công và hành động gây hấn từ kẻ thù.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết tính từ khi xung đột bùng phát giữa Mỹ - Israel và Iran vào cuối tuần trước, tổng cộng 186 tên lửa đạn đạo đã được phóng vào lãnh thổ nước này. Trong số đó, 172 quả bị phá hủy, 13 tên lửa rơi xuống biển và một quả rơi xuống lãnh thổ UAE.

Nước này bị 812 UAV Iran nhắm mục tiêu, trong đó 755 phi cơ bị chặn và 57 máy bay rơi tại UAE. 8 tên lửa hành trình cũng đã bị phát hiện và phá hủy. Các cuộc tấn công đã khiến ba người thiệt mạng, lần lượt là công dân Pakistan, Nepal và Bangladesh, bên cạnh 68 người bị thương nhẹ.

Video UAE đánh chặn UAV, tên lửa Iran UAV, tên lửa Iran bị quân đội UAE đánh chặn trong video đăng ngày 3/3. Video: BQP UAE

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, trong đó có UAE.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 3/3 cho biết các tiêm kích Rafale mà nước này triển khai tại căn cứ Al-Dhafra gần Abu Dhabi, thủ đô UAE, đã được điều động để bảo vệ những cơ sở quân sự của Pháp tại quốc gia sở tại.

Ông cũng tiết lộ rằng một nhà chứa máy bay tại căn cứ của nước này ở UAE hôm 1/3 bị UAV đánh trúng. Hiện có hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng hải, không và lục quân Pháp đồn trú tại UAE.

Phạm Giang (Theo CNN, AP)