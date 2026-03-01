Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng, thề trả thù dữ dội

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel, IRGC tuyên bố sẽ tung đòn trả thù dữ dội.

"Xin thông báo tới người dân Iran rằng Đại giáo chủ Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa tội đồ Mỹ và Israel", hãng thông tấn nhà nước Iran hôm nay thông báo.

MC đài truyền hình Iran bật khóc khi đưa tin ông Khamenei thiệt mạng MC đài truyền hình Iran bật khóc khi đưa tin ông Khamenei thiệt mạng. Video: Press TV

Hãng thông tấn mô tả Lãnh tụ Tối cao Khamenei là "chiến binh vĩ đại đã dành trọn cuộc đời mình cho sự phát triển và vị thế của Iran cũng như Hồi giáo". "Nguyện cầu ngài được hội ngộ cùng các vị Imam và Đấng Thủ lĩnh của các vị tử vì đạo", bản tin viết tiếp.

Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, trong đó có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Truyền hình Iran cho biết ông Khamenei có mặt tại văn phòng ở trung tâm Tehran khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công đầu tiên. Các hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố cho thấy địa điểm này đã hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội. "Việc ông qua đời ngay tại văn phòng cho thấy ông luôn sát cánh cùng người dân và ở tuyến đầu thực thi trách nhiệm của mình, đối đầu với điều mà giới chức gọi là sự ngạo mạn toàn cầu", bản tin mô tả.

Ảnh vệ tinh khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran bị phá hủy. Ảnh: CNN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ hạ sát Lãnh tụ Tối cao. "Chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử các lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm được phát động, nhằm vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và căn cứ của những kẻ khủng bố Mỹ", IRGC cảnh báo.

"Bàn tay báo thù của người dân Iran sẽ không buông tha cho họ. Đó sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc, dứt khoát và đau đớn dành cho những kẻ sát hại Imam của Cộng đồng Hồi giáo", IRGC nhấn mạnh. "IRGC sẽ kiên quyết đối đầu với mọi âm mưu trong và ngoài nước".

Chính phủ Iran ra tuyên bố "không thể không đáp trả tội ác nghiêm trọng này và sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thế giới Hồi giáo". Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cho biết các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ "châm ngòi cho một làn sóng nổi dậy lớn trong cuộc chiến chống lại những kẻ áp bức trên thế giới". SNSC nhấn mạnh Iran cùng các đồng minh của mình "sẽ chỉ ngày càng kiên cường và quyết tâm hơn".

Iran thành lập một hội đồng theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Thành phần hội đồng gồm tổng thống đương nhiệm của Iran, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ do Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao và giải quyết bất đồng với Quốc hội, lựa chọn. Tổng thống Iran hiện tại là ông Masoud Pezeshkian theo đường lối cải cách còn người đứng đầu ngành tư pháp là Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei có quan điểm cứng rắn.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại một sự kiện ở Tehran ngày 17/2. Ảnh: AFP

Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, là lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran và cũng là người nắm quyền lực cao nhất trong bộ máy chính trị và quân sự nước này. Ông nắm quyền từ năm 1989.

Trong nhiều thập kỷ qua, ông Khamenei đã xây dựng được nền tảng ủng hộ trung thành và các thể chế vững chắc để bảo vệ quyền lực. Ông giữ vai trò quyết định trong chính sách đối ngoại, quân sự và hạt nhân của Iran.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Hơn 200 người thiệt mạng tại Iran.

Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương. Ít nhất một người thiệt mạng tại Israel.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)