UAE chặn tên lửa đạn đạo phiến quân

UAE lần thứ ba đánh chặn tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi trong tháng này, khi Tổng thống Israel đang thăm.

"Cuộc tấn công không gây bất kỳ tổn thất nào. Xác tên lửa đạn đạo rơi bên ngoài các khu dân cư", Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đăng Twitter hôm nay.

Cuộc tấn công diễn ra khi Tổng thống Israel Isaac Herzog đang thăm UAE. Người phát ngôn của Tổng thống Israel cho biết ông và phái đoàn tháp tùng không gặp nguy hiểm, chuyến thăm vẫn diễn ra theo kế hoạch. Herzog hôm qua gặp Thái tử Mohammed bin Zayed Al-Nahyan tại Abu Dhabi và lên án các cuộc tấn công nhắm vào UAE.

Tổng thống Herzog (trái) gặp Thái tử Abu Dhabi tại Abu Dhabi, UAE, hôm 30/1. Ảnh: AP.

Đây là vụ tấn công thứ ba của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào UAE tháng này. Houthi tấn công bằng máy bay không người lái ngày 17/1, khiến ba công nhân nước ngoài nước ngoài tại thủ đô Abu Dhabi. Liên quân chống phiến quân Houthi do Arab Saudi dẫn đầu đáp trả bằng các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Ngày 12/1, Houthi phóng tên lửa nhưng UAE đánh chặn thành công dưới sự hỗ trợ của Mỹ. Người phát ngôn của Houthi cảnh báo nhóm sẽ "mở rộng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo", đồng thời cảnh báo các công ty nước ngoài rời UAE.

Phiến quân Houthi trỗi dậy ở Yemen từ cuối năm 2014, chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đe dọa chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen từ tháng 3/2015 để đẩy lùi Houthi. Các bên liên tục giao tranh trong hơn 7 năm qua, nhưng cục diện chiến trường chưa ngã ngũ. UAE đã cắt giảm phần lớn hiện diện quân sự tại Yemen từ năm 2019, nhưng lực lượng do nước này hậu thuẫn gần đây bắt đầu tham gia các trận đối đầu với Houthi ở những tỉnh then chốt với ngành năng lượng của Yemen.

Huyền Lê (Theo CNN)