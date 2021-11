U50 sống thong dong vì sinh con sớm

Trong khi đó, nhiều người lúc trước ngại đẻ nên bây giờ bằng tuổi chúng tôi nhưng con đầu lòng vẫn chưa học xong cấp 3.

Vợ chồng tôi, đến Tết sắp tới mới bước qua tuổi 49 nhưng nhờ kết hôn và sinh con sớm, nên cháu đã sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi xin việc làm. Vài năm nay, lúc cháu vào đại học, hai vợ chồng tôi sống khá thong dong.

Do cháu vào một trường đại học công, với mức học phí khá rẻ so với mặt bằng chung, nên hai vợ chồng tôi không xem đây là gánh nặng tài chính. Ngoài giờ học, cháu còn đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt do có tính tự lập từ nhỏ nên hầu như cũng rất ít xin tiền ba mẹ.

Tôi còn đang bàn với chồng rằng cố làm việc thêm vài năm nữa rồi xin về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống hơn. Trách nhiệm lớn nhất với con cái là nuôi đến ngày ăn học thành tài cũng đã xong, nên bây giờ đã đến lúc sống cho bản thân của hai vợ chồng.

Cơ quan, hàng xóm, họ hàng của tôi và chồng nhiều người nhìn vào bảo "vợ chồng anh chị vậy là khoẻ" rồi, chưa già mà con đã trưởng thành. Rồi họ so bì sắp 50 tuổi đến nơi nhưng con lớn thì học cấp hai, cấp 3, con nhỏ thì mới vào tiểu học... Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Vợ chồng em/mình mất cả thanh xuân để nuôi con, chăm con rồi nên giờ khoẻ sớm, xuất phát trước thì phải về đích sớm vậy mà".

Một trường hợp khác giống tôi, là đứa cháu gái họ, lập gia đình năm 24 tuổi, một năm sau sinh con đầu lòng. Đứa cháu cũng tâm sự với tôi là vì "bể kế hoạch" nên mới sinh sớm chứ cũng chưa muốn có con ngay.

Cháu bảo có con sớm cũng vui, nhưng đôi lúc chạnh lòng khi từ chối nhiều cuộc vui với bạn bè để dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ. Tôi an ủi cháu rằng khổ trước, sướng sau.

Tôi chẳng hiểu vì sao bây giờ nhiều cặp vợ chồng trẻ lại thích đẻ con muộn. Nếu đã kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải đẻ. Đẻ sớm cũng có cái lợi của nó chứ không hẳn toàn những điều bất lợi như nhiều người đang nghĩ.

Dĩ nhiên là vợ chồng tôi cũng từng lâm vào cảnh hụt hơi tiền bạc, gặp vấn đề công việc trong lúc nuôi con thời còn trẻ. Tuy nhiên mọi gian khó rồi cũng vượt qua, có ý chí và chăm chỉ làm việc thì không lẽ khó khăn đeo bám hoài?

