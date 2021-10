U23 Việt Nam chỉ được đi bộ làm quen sân đấu

KyrgyzstanLiên đoàn Bóng đá châu Á muốn giữ gìn mặt cỏ nên thầy trò HLV Park chỉ có thể đi bộ làm quen sân Dolon Omurzakov, hai ngày trước trận ra quân vòng loại U23 châu Á.

Theo thông lệ, các đội tuyển được một buổi tập trên sân đấu để làm quen. Tuy nhiên, sân Dolon Omurzakov vừa diễn ra các trận của bảng D vòng loại giải bóng đá nữ châu Á, cỏ cần thời gian để bảo dưỡng và khôi phục nên AFC không cho Việt Nam cùng Đài Loan và Myanmar tập tại đây.

Để cầu thủ có cảm giác về sân Dolon Omurzakov, HLV Park Hang-seo quyết định cho đội tuyển ghé thăm trên đường đi tập ngày 25/10. Ông cùng các học trò đi bộ nhẹ nhàng quanh sân để cảm nhận mặt cỏ và không gian.

Cầu thủ U23 Việt Nam đi bộ làm quen sân Dolon Omurzakov ngày 25/10. Ảnh: Đoàn Huynh

Sau khi tham quan sân Dolon Omurzakov, U23 Việt Nam tiếp tục di chuyển đến sân Kygyz State Acedemy for PE and Sport để tập. Do đội mới đá đối kháng một ngày trước nên HLV Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ để hồi phục. Nhà cầm quân Hàn Quốc tạo không khí vui vẻ khi cùng các học trò "đá ma".

Ngày 26/10, U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng trước khi bước vào vòng loại giải U23 châu Á. Để tránh chấn thương khi tập chiến thuật, HLV Park quyết định cho đội tuyển đi xa, tới thành phố Kant - cách nơi đóng quân 40 phút đi bằng ô tô. Đây cũng là sân mà ông đã chọn để đội tuyển đá đối kháng tập luyện.

Tại vòng loại U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng I. Triều Tiên bỏ giải, AFC tiến hành bốc thăm lại, Hong Kong chuyển sang bảng K, nên Việt Nam chỉ còn lại hai đối thủ. Thầy trò ông Park sẽ gặp Đài Loan ngày 27/10 và Myanmar ngày 2/11.

U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội ngày 10/8, trước khi sang UAE tập huấn và đá hai trận giao hữu, hòa Tajikistan 1-1 và thắng Kyrgyzstan 3-0. Trong lúc bận cùng đội tuyển đá vòng loại World Cup, HLV Park giao quyền chỉ đạo ở đội U23 cho trợ lý Kim Han-yoon. Sau trận thua Oman 1-3, nhà cầm quân Hàn Quốc mới sang nắm đội.

HLV Park từng giúp Việt Nam giành HC bạc giải U23 châu Á năm 2018. Nhưng hai năm sau, ông cùng các học trò bị loại ngay từ vòng bảng.

