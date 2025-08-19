U23 Australia vô địch ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngU23 Australia kiểm soát toàn bộ thế trận và ghi bàn sau pha phối hợp cơ bản để thắng Myanmar 1-0 tại chung kết ASEAN Cup nữ 2025, tối 19/8.

* Ghi bàn: Furphy 66’.

Trước chung kết trên sân Lạch Tray, Australia từng thua Myanmar 0-1 ở lượt ra quân bảng B. Tuy nhiên, trận đó họ không sử dụng đội hình mạnh nhất, và chưa kịp thích ứng với thời tiết Việt Nam.

Càng đi sâu vào giải, Australia chơi càng hay, trong đó có trận thắng đương kim vô địch Philippines 1-0 ở lượt cuối vòng bảng, để giành suất vào bán kết. Sau đó, họ hạ chủ nhà Việt Nam 2-1 để vào chung kết.

U23 Australia (áo xanh) thắng Myanmar 1-0 ở chung kết ASEAN Cup nữ 2025, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 19/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Gặp lại Myanmar hôm nay, Australia vượt trội mọi mặt. Họ kiểm soát bóng 64%, tung 12 pha dứt điểm với 6 lần hướng trúng đích, còn chỉ số tương ứng của Myanmar là 4 và 2. Nếu may mắn, đại diện từ châu Đại dương có thể đã thắng đậm hơn.

Phút thứ 5, từ pha phối hợp phạt góc biên phải, Holly Furphy khống chế cận thành nhưng không kịp dứt điểm trước sự áp sát của cầu thủ Myanmar. Đến phút 13, Cassidy sút chân trái từ khoảng 25 m khiến thủ môn Mya Mya Nyein vất vả cản phá.

Cũng có lúc Myanmar cố gắng vùng lên, nhưng khó khăn trong tiếp cận khung thành Chloe Lincoln.

Trong phần còn lại của hiệp một, Australia tìm cách tận dụng thêm lợi thế thể hình trong các tình huống cố định. Tới phút bù thứ ba, Sasha Grove đi bóng lắt léo ở biên trái qua ba cầu thủ, rồi sút góc gần nhưng thủ thành Nyein vẫn chiến thắng.

Holly Furphy (áo xanh giữa) ghi bàn ở phút 66 giúp Australia thắng Myanmar 1-0 ở chung kết ASEAN Cup nữ 2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Sang hiệp hai, Australai hai lần đưa bóng trúng xà ngang của Myanmar. Đầu tiên là cú sút xa của Claudia Cicco ở phút 52, rồi tới cú sút phạt của Cassidy ở phút 58.

Cuối cùng, nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 66. Từ đường căng ngang chuẩn chỉnh của Aideen Keane, Holly Furphy băng vào sút không trúng tâm bóng, nhưng vẫn đủ xoáy vào góc phải để thành bàn duy nhất trận.

Myanmar buộc phải dồn lên nhưng thể lực không cho phép, chấp nhận thua 0-1.

Chiến thắng tối thiểu giúp Australia lần thứ hai vô địch Đông Nam Á, sau năm 2008. Thành tích này ngang bằng Myanmar, đội tuyển đã đăng quang năm 2004 và 2007.

Đây là kỳ giải thứ hai Australia cử đội U23 dự ASEAN Cup nữ kể từ khi gia nhập LĐBĐ châu Á năm 2006. Ở năm 2022, họ không qua vòng bảng. Trước đó, Australia cử đội hình B dự giải 2008 rồi đội U20 chơi bốn kỳ giải là 2013, 2015, 2016, 2018.

ASEAN Cup nữ 2025 kết thúc sau gần hai tuần tranh tài tại Hải Phòng và Phú Thọ. Việt Nam giành vị trí thứ ba sau khi thắng Thái Lan 3-1 ở cuộc đấu trước chung kết.

Đội hình xuất phát

U23 Australia: Chloe Lincoln, Alana Cerne, Tori Tumeth, Isabel Gomez, Georgia Cassidy, Claudia Cicco, Holly Furphy, Amy Chessari, Aideen Keane, Alana Jancevski, Sasha Grove

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, Phyu Phwe, Lin Lae Oo, Zune Yu Ya Oo, May Thet Mon Myint, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Win Theingi Tun, Yu Per Khaing.

Hiếu Lương