-
90'+5
Trận đấu kết thúc
Trọng tài thổi còi khi Việt Nam đang tổ chức tấn công ở phút bù cuối. Thầy trò Mai Đức Chung không tìm được thêm bàn thắng và chấp nhận thua chung cuộc 1-2 ở bán kết.
-
90'
Hiệp hai có năm phút bù giờ
Việt Nam hưng phấn trở lại, tạo ra sóng gió ở phút đấu chính thức cuối cùng từ cú dứt điểm của Huỳnh Như.
-
88'
Bích Thùy ghi bàn
Trong thế trận khó khăn, Bích Thùy gỡ lại một bàn cho Việt Nam nhờ pha tỏa sáng cá nhân. Nhận bóng bên cánh phải, tiền vệ Việt Nam tâng bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Australia, rồi dứt điểm vào góc gần. Thủ môn Lincoln bắt bóng không dính, để bóng trôi từ từ vào lưới. Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
-
85'
Không thể dứt điểm
Hải Yến dù vừa vào sân cũng không thể bứt tốc chiến thắng thủ môn Lincoln. Pha quay chậm sau đó cho thấy Hải Yến đã việt vị.
-
76'
Việt Nam tiếp tục sút xa
Các học trò Mai Đức Chung dường như hơi ham sút xa. Nguyễn Thị Vạn cầm bóng ở rìa cấm địa, dứt điểm vọt xà dù có hai đồng đội xin bóng.
-
70'
Bích Thùy bỏ lỡ
Pha phối hợp sắc nét đầu tiên của Việt Nam trong hiệp hai. Nguyễn Thị Vạn chọc khe bổng cho Bích Thùy thoát xuống đối mặt với Lincoln, nhưng cầu thủ Việt Nam dứt điểm quá nhẹ.
-
63'
Cơ hội cho Australia
Alana Cerne không thể chạm trúng bóng sau quả đá phạt tầm thấp của đồng đội, khi trước mặt là khung thành trống.
-
59'
Vạn Sự lại sút xa
Ngân Thị Vạn Sự sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc. Đây là cú sút xa thứ ba của Vạn Sự tính từ đầu trận.
-
55'
Thế trận chặt chẽ
Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận khung thành Australia, khi đối thủ lùi sâu phòng ngự. Ở đầu hiệp, Thu Thảo cố gắng chuyền bóng cho Thanh Nhã băng xuống nhưng bóng đi quá mạnh.
-
46'
Hiệp hai bắt đầu