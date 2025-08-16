Hải PhòngThủng lưới hai bàn từ sớm, Việt Nam không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận thua Australia 1-2 ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025.

Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận khung thành Australia, khi đối thủ lùi sâu phòng ngự. Ở đầu hiệp, Thu Thảo cố gắng chuyền bóng cho Thanh Nhã băng xuống nhưng bóng đi quá mạnh.

Alana Cerne không thể chạm trúng bóng sau quả đá phạt tầm thấp của đồng đội, khi trước mặt là khung thành trống.

Pha phối hợp sắc nét đầu tiên của Việt Nam trong hiệp hai. Nguyễn Thị Vạn chọc khe bổng cho Bích Thùy thoát xuống đối mặt với Lincoln, nhưng cầu thủ Việt Nam dứt điểm quá nhẹ.

Hải Yến dù vừa vào sân cũng không thể bứt tốc chiến thắng thủ môn Lincoln. Pha quay chậm sau đó cho thấy Hải Yến đã việt vị.

Trong thế trận khó khăn, Bích Thùy gỡ lại một bàn cho Việt Nam nhờ pha tỏa sáng cá nhân. Nhận bóng bên cánh phải, tiền vệ Việt Nam tâng bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Australia, rồi dứt điểm vào góc gần. Thủ môn Lincoln bắt bóng không dính, để bóng trôi từ từ vào lưới. Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Việt Nam hưng phấn trở lại, tạo ra sóng gió ở phút đấu chính thức cuối cùng từ cú dứt điểm của Huỳnh Như.

Trọng tài thổi còi khi Việt Nam đang tổ chức tấn công ở phút bù cuối. Thầy trò Mai Đức Chung không tìm được thêm bàn thắng và chấp nhận thua chung cuộc 1-2 ở bán kết.

Australia dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng U23. Ở trận ra quân bảng B, do chưa làm quen khí hậu nắng nóng, Australia bất ngờ thua Myanmar 1-2. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào guồng, đội bóng xứ chuột túi đánh bại ĐKVĐ Philippines 1-0 rồi hủy diệt Timor Leste 9-0 để vào bán kết. Việt Nam thì thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 14 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Qua 13 kỳ ASEAN Cup nữ, Việt Nam vô địch ba lần, xếp sau Thái Lan (bốn). Nhưng sau khi vô địch 2019, Việt Nam bị Philippines soán ngôi năm 2022. Lứa cầu thủ từng vô địch năm 2019 như Kim Thanh, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung... vẫn là trụ cột tại giải năm nay. Thậm chí, trrong 23 cầu thủ Việt Nam đăng ký dự giải, có đến 15 người từ 30 tuổi trở lên.

Trước cuộc đại chiến ở sân Lạch Tray, Hải Phòng hôm nay, hai đội chưa từng gặp nhau, dù U23 Australia từng một lần vô địch ASEAN Cup năm 2008. Đội thắng ở trận đấu tối nay sẽ vào chung kết gặp Myanmar hôm 19/8.

