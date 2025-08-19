-
90'+7
Trận đấu kết thúc
Việt Nam thắng Thái Lan 3-1, nhờ các bàn thắng của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ
Ở cuối trận, hàng thủ Việt Nam có phần thiếu tập trung, để Thái Lan tạo nhiều cơ hội.
87'
Thái Lan rút ngắn tỷ số
Từ quả phạt góc tầm thấp, bóng tìm đến chân Wirunya. Cầu thủ số 20 dứt điểm vào góc xa, khiến thủ môn Kim Thanh chôn chân nhìn bóng đập cột dọc bay vào lưới.
79'
Việt Nam suýt có bàn thứ tư
Bích Thùy và Huỳnh Như bình tĩnh phối hợp, để Nguyễn Thị Vạn có cơ hội trong cấm địa. Tiền vệ Việt Nam không dứt điểm ngay mà ngoặt bóng sang chân thuận, khiến cơ hội trôi qua.
72'
Thái Lan đáp trả
Xuống tinh thần sau hai bàn thua liên tiếp, nhưng Thái Lan vẫn kịp đáp trả bằng pha tấn công nguy hiểm trong cấm địa. Thủ môn Kim Thanh băng ra khép góc kịp thời, không để đối thủ dứt điểm thoải mái.
68'
Bàn thắng đến liên tiếp
Ba phút sau khi Huỳnh Như ghi bàn, Bích Thùy lập công cho Việt Nam nhờ pha vô-lê từ góc hẹp, sau đường chuyền dài của Nguyễn Thị Vạn. 3-0 cho Việt Nam.
65'
2-0 cho Việt Nam
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Việt Nam tìm được bàn thứ hai nhờ công Huỳnh Như. Tiền đạo số 9 thoát xuống đón đường chọc khe của Thái Thị Thảo, rồi dứt điểm vào góc xa. Thủ môn Pawarisa chỉ cản được pha dứt điểm đầu tiên, trước khi nhìn bóng đi vào lưới sau pha đá bồi của Huỳnh Như.
63'
Liên tục sút xa
Ngân Thị Vạn Sự mở ra đợt tấn công, ngay sau khi vào sân. Huỳnh Như nhả về cho Nguyễn Thị Vạn dứt điểm tuyến hai, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, chính Vạn Sự sút xa căng, nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác.
54'
Hàng thủ xộc xệch
Việt Nam có thêm cơ hội khi hàng phòng ngự Thái Lan phối hợp không tốt. Nhưng Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Vạn lại đứng cùng vị trí trong cấm địa, ngăn cản nhau dứt điểm.
51'
Việt Nam sút xa
Sau khi vào sân, Nguyễn Thị Vạn suýt ghi bàn với một cú sút xa qua đầu thủ môn.