Hải PhòngViệt Nam hạ Thái Lan 3-1 trên sân Lạch Tray chiều 19/8, để giành vị trí thứ ba tại ASEAN Cup nữ.

Sau khi vào sân, Nguyễn Thị Vạn suýt ghi bàn với một cú sút xa qua đầu thủ môn.

Việt Nam có thêm cơ hội khi hàng phòng ngự Thái Lan phối hợp không tốt. Nhưng Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Vạn lại đứng cùng vị trí trong cấm địa, ngăn cản nhau dứt điểm.

Ngân Thị Vạn Sự mở ra đợt tấn công, ngay sau khi vào sân. Huỳnh Như nhả về cho Nguyễn Thị Vạn dứt điểm tuyến hai, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, chính Vạn Sự sút xa căng, nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Việt Nam tìm được bàn thứ hai nhờ công Huỳnh Như. Tiền đạo số 9 thoát xuống đón đường chọc khe của Thái Thị Thảo, rồi dứt điểm vào góc xa. Thủ môn Pawarisa chỉ cản được pha dứt điểm đầu tiên, trước khi nhìn bóng đi vào lưới sau pha đá bồi của Huỳnh Như.

Ba phút sau khi Huỳnh Như ghi bàn, Bích Thùy lập công cho Việt Nam nhờ pha vô-lê từ góc hẹp, sau đường chuyền dài của Nguyễn Thị Vạn. 3-0 cho Việt Nam.

Xuống tinh thần sau hai bàn thua liên tiếp, nhưng Thái Lan vẫn kịp đáp trả bằng pha tấn công nguy hiểm trong cấm địa. Thủ môn Kim Thanh băng ra khép góc kịp thời, không để đối thủ dứt điểm thoải mái.

Bích Thùy và Huỳnh Như bình tĩnh phối hợp, để Nguyễn Thị Vạn có cơ hội trong cấm địa. Tiền vệ Việt Nam không dứt điểm ngay mà ngoặt bóng sang chân thuận, khiến cơ hội trôi qua.

Trong 12 lần tổ chức trước, Thái Lan giữ kỷ lục bốn lần đăng quang, còn Việt Nam là ba lần. Nhưng năm nay, thời thế thay đổi. Trước sự lớn mạnh của Philippines, sự trỗi dậy của Myanmar và nhân tố khách mời Australia, hai đàn chị của bóng đá Đông Nam Á phải xuống trận tranh HC đồng.

Tại vòng bảng, Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Thu Thảo. Nhưng kết quả đó không phản ánh hoàn toàn thế trận. Thậm chí, nhiều thời điểm Thái Lan chơi tốt hơn, gây nhiều nguy hiểm cho Việt Nam.

Kể từ 2018, Thái Lan đã không còn vô địch giải đấu, chỉ về nhì năm 2022 sau khi thua Philippines. Do đó, họ đang xây dựng một lực lượng mới, với đa số cầu thủ dưới 23 tuổi để lấy lại ngôi hậu trong tương lai - mà mục tiêu trước mắt có thể là SEA Games cuối năm 2025. Vì vậy, họ cũng coi trọng tấm HC đồng, xem như động lực cho các cầu thủ trẻ.

Vy Anh