U nang buồng trứng ở người rất trẻ

Long AnĐưa con gái 7 tuổi vào bệnh viện khám do đau bụng, nôn ói, người mẹ sốc khi bác sĩ thông báo con bị u nang buồng trứng, phải mổ gấp.

Mẹ bé nói rằng hai năm qua thỉnh thoảng con gái than đau bụng, chị nghĩ con lười đi học nên viện lý do, hoặc rối loạn tiêu hóa nên không đưa đến bệnh viện khám. Lần này bé đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, khám tại Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An mới phát hiện khối u đa thùy ở buồng trứng phải.

"Tôi cứ nghĩ u buồng trứng chỉ gặp ở phụ nữ đã lập gia đình, không ngờ con mình nhỏ xíu đã mắc bệnh", mẹ bé cho biết.

Bác sĩ mổ nội soi bóc tách toàn bộ khối u, bảo tồn buồng trứng cho bé.

Bé gái sau ca mổ bóc tách u nang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một cô gái 18 tuổi, cũng bị u nang buồng trứng, kém may mắn hơn. Sau hai ngày nôn ói, đau bụng, bệnh nhân mới nhập viện. Lúc này, khối u nang trên buồng trứng trái đã bị xoắn lại, bầm đen, có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ đã tháo xoắn, song phục hồi buồng trứng không có kết quả. Bệnh nhân bắt buộc phải cắt bỏ buồng trứng trái và vòi trứng.

Bác sĩ Văn Phụng Thống, phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, cho biết đây là trường hợp rất đáng tiếc bởi bệnh nhân còn quá trẻ, mới 18 tuổi mà phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

"Ca mổ này có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý người bệnh cũng như tương lai khả năng sinh sản sau này", bác sĩ Thống nói.

Theo bác sĩ Thống, bệnh nhâm mắc u nang buồng trứng đang ngày càng trẻ, thậm chí rất trẻ, như các bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cứ 100 phụ nữ thì 12-15 người mắc u. Người dễ mắc bệnh là phụ nữ thừa cân, lạm dụng thuốc tránh thai, chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc lá... U nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây các biến chứng như xoắn nang, chảy máu trong nang, vỡ nang, nhiễm trùng, chèn ép tiểu khung, ung thư...

Khối u nang trên buồng trứng trái bệnh nhân 18 tuổi bị xoắn lại, hoại tử, phải cắt một phần buồng trứng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ khuyên phụ nữ hoặc phụ huynh có con gái, nên khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

U nang buồng trứng không có biểu hiện trong giai đoạn sớm. Đa số trường hợp đến viện khi u đã to và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. U kích thước nhỏ, chưa gây triệu chứng nghiêm trọng thì chưa phải mổ. U to hay nguy cơ gây ung thư buồng trứng, bác sĩ sẽ mổ bóc tách khối u hoặc cắt bỏ buồng trứng. Hiện phương pháp mổ nội soi được xem là an toàn, hiệu quả cao, bệnh nhân ít đau, hồi phục sớm, vết mổ thẩm mỹ hơn mổ mở.

Thư Anh