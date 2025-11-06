Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace và góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn vào doanh nghiệp này.

Thông tin trên được Công ty cổ phần VinSpace nêu trong bản đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Theo đó, đơn vị này được thành lập ngày 3/11, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. VinSpace hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup nắm giữ 71% vốn công ty này. Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của VinSpace, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, hai người con của ông Vượng.

Ngoài góp vốn vào VinSpace, ông Quân Anh và Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics... Tổng giá trị số cổ phần trên có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Trước khi đầu tư vào ngành hàng không vũ trụ, Vingroup từng tham gia vào mảng vận tải hàng không với dự án VinPearl Air năm 2019. Tuy nhiên, tập đoàn này đã rút lui khỏi lĩnh vực này năm 2020.

Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí)... Trong đó, thép và giải trí là các mảng lần đầu tiên Vingroup đầu tư.

Tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 4, cổ đông đặt câu hỏi ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nào trong tương lai, bên cạnh các mảng kinh doanh chính. Ông Vượng trả lời: "mảng nào ngon tập đoàn đầu tư, còn cái gì xương thì để tôi".

