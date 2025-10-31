Tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng

Vingroup sở hữu tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng, là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức này.

Theo báo cáo tài chính quý III năm nay, tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% từ đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn 267.274 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản của doanh nghiệp này (khoảng 24%). Hàng tồn kho tăng 63% lên 185.624 tỷ đồng.

Tập đoàn này sở hữu gần 80.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, đứng đầu trong các công ty phi tài chính trên thị trường chứng khoán.

Tổng nợ phải trả của Vingroup là 925.966 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 52.505 tỷ đồng.

Trong quý III, Vingroup ghi nhận doanh thu 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số của mảng bất động sản sụt 80% trong quý này, còn 7.766 tỷ đồng.

Trong kỳ, họ ghi nhận khoản thu tài chính 33.505 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi chuyển nhượng công ty con. Trừ các chi phí, Vingroup lãi sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 50% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay. Theo tập đoàn này, kết quả kinh doanh khả quan nhờ sự thay đổi tích cực từ các mảng kinh doanh chính.

Ở mảng công nghệ, công nghiệp, 9 tháng đầu năm VinFast - công ty chuyên sản xuất xe điện của Vingroup - bàn giao tổng cộng 110.362 chiếc, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng bán thêm 234.536 xe máy điện, gấp 6 lần cùng thời điểm năm 2024.

Trong mảng thương mại dịch vụ, Vinhomes - doanh nghiệp bất động sản lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup - ghi nhận doanh thu 162.582 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 96%. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% so với thời điểm cuối quý III năm trước, là mức cao kỷ lục.

Trọng Hiếu