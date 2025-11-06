Vingroup phát hành hơn 3,8 tỷ cổ phiếu thưởng

Vingroup sẽ phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, theo tỷ lệ 1:1, trong bối cảnh giá cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần tính từ đầu năm.

Thông tin được tập đoàn Vingroup nêu trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, ngày 5/11. Phát hành cổ phiếu thưởng là một hình thức doanh nghiệp tăng vốn điều lệ bằng cách chia thêm cổ phần cho cổ đông, không thu thêm tiền, dựa trên nguồn vốn có sẵn.

Theo đó, khoảng 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được Vingroup phát hành, theo tỷ lệ 1:1. Tức là, mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Thời gian công ty này dự kiến tiến hành thương vụ là quý IV năm nay. Theo Vingroup, việc phát hành cổ phiếu thưởng lần này sẽ giúp gia tăng thanh khoản cho mã VIC khi hạ giá xuống sau chia tách.

Sau thương vụ trên, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng lên 77.335 tỷ đồng, gấp đôi hiện tại. Với quy mô này, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas... Gần nhất, họ thực hiện việc phát hành cổ phiếu, hay tăng vốn là năm 2020, sau khi tập đoàn này trả cổ tức cho cổ đông.

Vingroup tăng vốn trong bối cảnh cổ phiếu VIC đã đi lên 416% tính từ đầu năm, hiện đạt 209.000 tỷ đồng. Vốn hóa của tập đoàn này 807.592 tỷ đồng, lớn nhất trong các công ty niêm yết hiện nay.

Dự án Landmark 81 tại TP HCM của Vingroup. Ảnh: VIC

Bên cạnh đó, tập đoàn còn xin ý kiến cổ đông để bổ sung thêm một số ngành nghề như sản xuất sắt, thép, gang, luyện kim, gia công cơ khí, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyết tật.... Trước đó đầu tháng 10, Vingroup thành lập Công ty VinMetal - doanh nghiệp sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng cho xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Ngoài ra, công ty của ông Phạm Nhật Vượng dự kiến huy động 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng) trái phiếu quốc tế, với lãi suất 5,5% mỗi năm. Số trái phiếu của Vingroup được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Theo báo cáo tài chính quý III, Vingroup ghi nhận doanh thu 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 3.025 tỷ, tăng 50% so với quý III/2024. Doanh nghiệp thu về hơn 30.000 tỷ đồng quý trước nhờ việc chuyển nhượng công ty con.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% so với đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.

Trọng Hiếu