Nhật quan ngại tình hình Hong Kong

Phát ngôn viên chính phủ Nhật bày tỏ quan ngại tình hình Hong Kong sau khi người dân đặc khu biểu tình phản đối dự luật an ninh.

"Điều quan trọng đối với Hong Kong là duy trì hệ thống tự do và cởi mở hiện nay trong khuôn khổ nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ', cũng như phát triển một cách dân chủ và ổn định", Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho hay tại họp báo thường kỳ hôm nay ở Tokyo.

Ông Suga khẳng định chính phủ Nhật Bản "rất quan ngại" tình hình ở Hong Kong. "Chúng tôi hy vọng phía Trung Quốc có phản ứng khôn ngoan", ông nói.

Tuyên bố được phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Hong Kong hôm nay sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình ở khu vực Causeway Bay và quận Central để phản đối dự luật quốc ca Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga trong cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 1/4. Ảnh: Reuters.

Dự luật quốc ca Trung Quốc được thảo luận lần hai vào hôm nay và dự kiến được chuyển thành luật vào tháng tới, trong đó yêu cầu "toàn bộ cá nhân và tổ chức" thể hiện thái độ tôn trọng và trang nghiêm với "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc", quốc ca Trung Quốc, trong những dịp thích hợp.

Dự luật cũng yêu cầu quốc ca Trung Quốc phải được dạy trong trường học và được các tổ chức hát, cũng như áp dụng phạt tù hoặc phạt tiền với những hành vi thiếu tôn trọng. Nếu dự luật được thông qua, người xúc phạm quốc ca Trung Quốc phải đối mặt án tù tối đa ba năm hoặc phạt tiền lên tới 6.450 USD.

Những người phản đối cho rằng dự luật là một ví dụ khác về việc Bắc Kinh "xâm phạm" Hong Kong, trong khi những người ủng hộ khẳng định chính quyền thành phố có nghĩa vụ đảm bảo các biểu tượng quốc gia phải được tôn trọng.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đụng độ với người biểu tình phản đối dự luật quốc ca Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Reuters.

Các cuộc biểu tình diễn ra ở Hong Kong vài ngày sau khi dự luật an ninh Hong Kong được đệ trình lên quốc hội Trung Quốc hôm 22/5, cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố cũng như sự can thiệp của nước ngoài trong thành phố.

Bắc Kinh khẳng định dự luật an ninh trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố dự luật an ninh không ảnh hưởng đến quyền, tự do, tính độc lập tư pháp của đặc khu và bà sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật.

Hàng nghìn người Hong Kong hôm 24/5 xuống đường để phản đối dự luật an ninh, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông, gợi lên ký ức về các cuộc biểu tình làm tê liệt thành phố năm ngoái.

Mai Lâm (Theo Reuters/Japan Times)