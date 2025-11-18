Tỷ phú Elon Musk đáp trả ca sĩ Billie Eilish

Tỷ phú Elon Musk phản bác ca sĩ Billie Eilish, nói cô "kém thông minh" khi chỉ ông cách chi hàng tỷ USD để giải quyết vấn đề toàn cầu.

Trên X ngày 18/11, doanh nhân Elon Musk gây chú ý với bình luận: "Cô ấy không được thông minh cho lắm" (She's not the sharpest tool in the shed) dưới bài đăng của fanpage Billie Eilish. Trang này đăng lại nội dung Billie Eilish chỉ trích ông trên Instagram story trước đó. Ca sĩ gọi Musk là "kẻ hèn nhát" kèm chuỗi bài chỉ ra năm cách ông có thể dùng tiền để cứu trợ thế giới.

Hiện bình luận của ông thu hút hơn 60.000 lượt xem sau vài giờ xuất hiện. Nhiều người đồng tình với Elon Musk, cho rằng Billie Eilish không hiểu bản chất của những vấn đề toàn cầu như nạn đói, chiến tranh. Một số tài khoản lập luận cách giới siêu giàu chi tiền không phải nguyên nhân gây khó khăn mà là cách xã hội và chính phủ vận hành.

Theo Forbes, Billie Eilish lên tiếng trong bối cảnh tài sản của Elon Musk được định giá 466,6 tỷ USD, hiện là người giàu nhất thế giới. Hôm 6/11, các cổ đông hãng xe Tesla phê duyệt gói thù lao 1.000 tỷ USD cho ông. Trang tin cho rằng nếu doanh nhân đáp ứng các mục tiêu của công ty, ông có thể có nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.

Trước khi chỉ trích Elon Musk, Eilish có buổi phát biểu kêu gọi giới tỷ phú đóng góp nhiều hơn. Tại lễ trao giải Innovator Award hôm 29/10, ca sĩ nhận định thế giới đang ở thời điểm "tồi tệ, đen tối", nhất là ở Mỹ, hy vọng những người có điều kiện dùng tiền riêng cho các mục đích tốt đẹp. Sự kiện có nhiều khách mời giàu có tham dự như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, đạo diễn George Lucas - người giàu thứ hai tại Hollywood với tài sản trị giá 5,1 tỷ USD.

Theo People, một số người tham gia sự kiện tiết lộ CEO Zuckerberg không vỗ tay hưởng ứng bài nói của cô. Cũng trong chương trình, MC thông báo Billie Eilish quyên góp 11,5 triệu USD (302 tỷ đồng) cho các hoạt động vì công bằng thực phẩm, bảo vệ khí hậu và giảm ô nhiễm carbon.

Elon Musk, 54 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Nam Phi. Ông là gương mặt hàng đầu của lĩnh vực công nghệ, đứng sau thành công của bốn công ty tỷ đô gồm Tesla, PayPal, Solar City và SpaceX. Năm 2016, ông đứng thứ 21 trong Top 100 người quyền lực nhất do Forbes bình chọn.

Musk trải qua hai cuộc hôn nhân, từng yêu nhiều mỹ nhân Hollywood như diễn viên Amber Heard, Talulah Riley (vợ thứ hai), ca sĩ Grimes. Hiện tỷ phú có 14 người con, gồm sáu con chung với vợ đầu. Hồi tháng 2, tác giả Mỹ Ashley St. Clair, 26 tuổi, tiết lộ "bí mật sinh con cho ông".

Billie Eilish sinh năm 2001, hiện là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Cô cũng là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng thắng các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất Mỹ gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng. Cô có một số bản hit như Birds of a Feather, Bad Guy, What Was I Made For.

