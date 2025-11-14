Ca sĩ Billie Eilish chỉ trích tỷ phú Elon Musk

Ca sĩ Mỹ Billie Eilish gọi ông Elon Musk là "kẻ hèn nhát", cho rằng ông nên dùng tài sản cứu trợ nạn đói, giải quyết các vấn đề quốc tế.

Trên Instagram story ngày 13/11, ca sĩ 24 tuổi gây chú ý khi đăng chuỗi bài của tổ chức nữ quyền châu Âu My Voice, My Choice về ông Musk. Bài viết cho biết doanh nhân trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên của thế giới, đề xuất năm cách ông có thể giúp đỡ mọi người bằng tài sản riêng.

Billie Eilish chia sẻ lại ba phương án tổ chức nữ quyền đưa ra: Elon Musk có thể chi 40 tỷ USD mỗi năm để chấm dứt nạn đói toàn cầu năm 2030, 1-2 tỷ USD hàng năm để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng và hàng chục tỷ USD để tái thiết vùng bị chiến tranh tàn phá. Trong slide cuối cùng, nghệ sĩ mô tả ông là "một kẻ hèn nhát đáng thương", nhưng cô không giải thích thêm lý do vì sao chỉ trích ông Musk.

Chân dung giọng ca gen Z Billie Eilish và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: WireImage/ AFP

Nghệ sĩ đăng bài trong bối cảnh tài sản của Elon Musk được định giá 466,6 tỷ USD, hiện là người giàu nhất thế giới. Do đó, thông tin của My Voice, My Choice về việc ông trở là tỷ phú nghìn tỷ USD chưa chính xác. Tuy nhiên, Forbes cho rằng có lẽ tổ chức đang đề cập gói thù lao 1.000 tỷ USD của Musk mà các cổ đông hãng xe Tesla phê duyệt gần đây. Theo trang tin, nếu doanh nhân đáp ứng các mục tiêu của công ty, ông sẽ có nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.

Hiện phía Elon Musk chưa phản hồi những chỉ trích của Billie Eilish.

Không phải lần đầu Eilish kêu gọi giới siêu giàu làm từ thiện. Tại lễ trao giải Innovator Award hôm 29/10, ca sĩ vận động các tỷ phú quyên góp nhiều hơn. Cô cho rằng thế giới đang ở thời điểm "tồi tệ, đen tối", nhất là ở Mỹ, hy vọng những người có điều kiện dùng tiền riêng cho các mục đích tốt đẹp.

Nghệ sĩ thực hiện bài phát biểu trước nhiều khách mời giàu có như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, đạo diễn George Lucas - người giàu thứ hai tại Hollywood với tài sản trị giá 5,1 tỷ USD. Theo People, một số người tham gia sự kiện tiết lộ CEO Zuckerberg không vỗ tay hưởng ứng bài nói của cô. Cũng trong chương trình, MC thông báo Billie Eilish quyên góp 11,5 triệu USD (302 tỷ đồng) cho các hoạt động vì công bằng thực phẩm, bảo vệ khí hậu và giảm ô nhiễm carbon.

Billie Eilish kêu gọi giới tỷ phú quyên góp nhiều hơn Trích bài nói nhận giải của ca sĩ tối 29/10. Video: WSJ

Billie Eilish sinh năm 2001, hiện là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Cô cũng là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng thắng các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ, gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng. Một số bản hit của cô gồm Birds of a Feather, Bad Guy, What Was I Made For.

Phương Thảo (theo Forbes)