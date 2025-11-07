Cổ đông Tesla thông qua gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Gói thù lao kỷ lục dành cho CEO vừa được cổ đông Tesla chấp thuận, có thể giúp Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD.

Ngày 6/11, hãng xe điện Mỹ Tesla thông báo hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất gói thù lao mới nhất cho CEO Elon Musk trong cuộc họp đại hội cổ đông. Tỷ lệ này chưa gồm 15% cổ phần mà Musk đang nắm giữ.

Khi kết quả được công bố, những người trong phòng họp reo hò và hô vang khẩu hiệu. Musk ngay sau đó cũng cảm ơn các cổ đông và hội đồng quản trị (HĐQT) Tesla: "Tôi rất trân trọng việc này".

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Tại Tesla, Musk không nhận lương, mà được thưởng cổ phiếu tùy vào kết quả hoạt động của công ty. Cách đây hai tháng, HĐQT Tesla đề xuất trao cho Musk gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, ông có thể nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong 10 năm tới nếu đạt các mục tiêu cụ thể. Giá trị số cổ phiếu này có thể lên tới 1.000 tỷ USD, nếu vốn hóa Tesla đạt 8.500 tỷ USD. Vốn hóa của hãng hiện là 1.400 tỷ USD.

Gói thưởng được chia làm 12 phần, tương ứng với một loạt chỉ tiêu hoạt động hoặc tài chính. Gói này đồng nghĩa Musk có thể được nhận tới 275 triệu USD một ngày, lớn hơn bất kỳ gói thù lao nào khác trong lịch sử cho CEO.

Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với tài sản 473 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Con số này chủ yếu đến từ tài sản trong Tesla và các công ty ông điều hành, như SpaceX và xAI.

HĐQT Tesla lý giải gói thù lao này nhằm giữ chân CEO. Musk từng đề cập đến việc rời đi nếu không được trao thêm quyền kiểm soát hãng xe điện.

Năm nay, Tesla đối mặt với tình hình kinh doanh biến động. Doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm đều sụt giảm. Họ cũng có nguy cơ mất hàng tỷ USD doanh thu sau khi chính phủ Mỹ giảm hỗ trợ cho người mua xe điện.

Dù vậy, Musk và Tesla phủ nhận các vấn đề này. Họ cho biết công ty đang chuyển hướng từ chỉ bán xe điện sang bán xe tự lái và robot hình người.

Trong bài phát biểu trước cổ đông, Musk nói về robot nhiều hơn xe điện. Còn những bình luận về xe chủ yếu nói đến tính năng tự lái hoàn toàn (FSD). Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn trong giai đoạn phát triển và chưa được bán ra.

Musk tháng trước cũng khẳng định mình không cần thêm tiền, mà muốn có nhiều quyền biểu quyết hơn để kiểm soát Tesla: "Tôi không định tiêu số tiền đó. Tôi cần có đủ quyền biểu quyết để tạo ảnh hưởng lớn tại công ty, nhưng không cần lớn đến mức tôi không thể bị sa thải nếu phát điên".

Hà Thu (theo CNN, Reuters)