Tỷ lệ trúng suất tham dự New York Marathon 2026 chỉ 1%

MỹNew York City Marathon ngày 1/11/2026 nhận kỷ lục 240.000 đơn đăng ký từ hơn 160 quốc gia, nhưng chỉ khoảng 1% người nộp đơn được chọn thông qua hình thức bốc thăm.

"Nếu bạn là một trong 240.000 runner đăng ký tham gia bốc thăm suất dự Marathon New York 2026, cơ hội trúng có lẽ còn thấp hơn cả việc đặt đúng con số yêu thích trong trò roulette", Canadian Running Magazine bình luận vui.

Các runner băng qua cầu Verrazzano-Narrows khi thi đấu New York City Marathon 2024. Ảnh: The Guardian

Ngày 4/3, New York Road Runners (NYRR) công bố kết quả bốc thăm được chờ đợi cho mùa giải 2026. Ban tổ chức cho biết họ nhận đơn đăng ký từ hơn 160 quốc gia, nhưng chỉ khoảng 1% người đăng ký giành được suất tham dự.

Năm ngoái, New York City Marathon giành lại danh hiệu giải marathon đông người nhất thế giới từ London Marathon, khi hơn 59.000 runner cán đích tại Central Park. Lượng đăng ký tăng vọt được cho là nhờ làn sóng chạy bộ toàn cầu, sau năm 2025 lập nhiều kỷ lục về số người tham gia các giải chạy.

Giải năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/11, đồng thời đánh dấu 50 năm đường chạy qua năm quận của thành phố, lần đầu được tổ chức vào năm 1976.

Với những người không trúng suất bốc thăm (chiếm khoảng 99%), cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Ban tổ chức cho biết vẫn còn hơn 40.000 suất khác có thể được phân bổ qua nhiều hình thức, phổ biến nhất là đạt chuẩn thành tích (time qualifier).

Ngoài ra, runner cũng có thể giành suất thông qua các chương trình của NYRR như chương trình 9+1 (tham gia 9 giải và tình nguyện một sự kiện) hoặc chuỗi giải chạy ảo của tổ chức.

Hình thức bốc thăm công khai vẫn là cách đăng ký đơn giản nhất, tương tự việc "bỏ tên vào chiếc mũ may rủi", nhưng cũng là con đường cạnh tranh nhất. Năm nay, thời gian nộp đơn diễn ra trong ba tuần, từ 4 đến 25/2. Thông thường, thời gian đăng ký bốc thăm sẽ được công bố vài tuần sau khi giải năm trước kết thúc.

Do số lượng suất hạn chế, ngay cả những VĐV đạt chuẩn thành tích cũng không chắc chắn được tham dự. NYRR cho biết họ phải điều chỉnh tiêu chuẩn, chỉ nhận khoảng 10% VĐV có thành tích tốt nhất trong nhóm đạt chuẩn. Điều này đồng nghĩa runner cần chạy nhanh hơn chuẩn ban đầu ít nhất 22 phút 52 giây.

Ví dụ, với nữ từ 18 đến 35 tuổi, muốn chắc suất ở vạch xuất phát năm 2026 phải hoàn thành marathon dưới 3 giờ. Tiêu chuẩn này thậm chí còn khắt khe hơn so với giải Boston Marathon.

Với những người không may mắn ở vòng bốc thăm, vẫn còn một số lựa chọn khác như đăng ký thông qua các chương trình từ thiện, đội NYRR Team for Climate, vòng bốc thăm cơ hội thứ hai dành cho thành viên NYRR, hoặc các đơn vị lữ hành quốc tế hợp tác với giải.

Benson Kipruto (trái) thắng sít sao Alexander Mutiso tại New York City Marathon 2025. Ảnh: Reuters

New York City Marathon là một trong 7 giải major, được tổ chức thường niên tại thành phố New York, Mỹ. Đường chạy đi qua cả 5 quận của thành phố, gồm Staten Island, Brooklyn, Queens, The Bronx và Manhattan.

Giải do New York Road Runners tổ chức và được duy trì hằng năm từ 1970. Sự kiện chỉ hai lần bị hủy: năm 2012 do Hurricane Sandy đổ bộ và năm 2020 vì đại dịch COVID-19.

Kỷ lục đường chạy hiện thuộc về VĐV Ethiopia Tamirat Tola với thời gian 2 giờ 04 phút 58 giây (2023) ở nội dung nam, và VĐV Kenya Hellen Obiri với 2 giờ 19 phút 51 giây (2025) ở nội dung nữ.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)