Tuyết dày 1,7 m vùi lấp đường phố ở miền bắc Nhật Bản

Tuyết phủ dày tại một số nơi ở tỉnh Aomori, miền bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết độ dày lớp tuyết ở nhiều khu vực dọc Biển Nhật Bản đang vượt mức trung bình theo mùa do tuyết rơi liên tục từ tháng 1.

Thành phố Aomori ghi nhận lượng tuyết rơi 16 cm từ trưa đến 15h ngày 1/2. Lượng tuyết tích tụ có lúc đạt 1,83 m. Đây là lần đầu kể từ năm 1986 tuyết tại thành phố vượt độ dày 1,8 m.

Đến 11h ngày 2/2, độ dày tuyết tại thành phố là 1,7 m, tương đương 2,5 lần mức thường thấy vào thời điểm này.