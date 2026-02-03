Tuyết dày 1,7 m vùi lấp đường phố ở miền bắc Nhật Bản

Tuyết phủ dày tại một số nơi ở tỉnh Aomori, miền bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết độ dày lớp tuyết ở nhiều khu vực dọc Biển Nhật Bản đang vượt mức trung bình theo mùa do tuyết rơi liên tục từ tháng 1.
Thành phố Aomori ghi nhận lượng tuyết rơi 16 cm từ trưa đến 15h ngày 1/2. Lượng tuyết tích tụ có lúc đạt 1,83 m. Đây là lần đầu kể từ năm 1986 tuyết tại thành phố vượt độ dày 1,8 m.
Đến 11h ngày 2/2, độ dày tuyết tại thành phố là 1,7 m, tương đương 2,5 lần mức thường thấy vào thời điểm này.
Những nơi khác ở tỉnh Aomori cũng báo cáo độ dày tuyết gấp khoảng 3-4 lần mức trung bình theo mùa. Tại thành phố Goshogawara, tuyết dày 1,44 m tính đến 11h ngày 2/2. Thị trấn Fukaura ghi nhận mức tuyết tích tụ 81 cm.
Ở tỉnh Niigata, tuyết rơi dày 1,46 m ở thành phố Joetsu, khoảng 2,4 lần mức trung bình theo mùa. Thành phố Kazuno thuộc tỉnh Akita cũng xuất hiện tuyết dày 1,42 m, xấp xỉ gấp ba mức trung bình. Ở thành phố Sapporo là khoảng 1,06 m, gấp 1,6 lần mức trung bình.
Người dân được khuyến cáo hết sức thận trọng do nhà bỏ trống và một số công trình có thể sập vì sức nặng của tuyết. Dự báo tuyết tiếp tục rơi tại các khu vực ven biển dọc Biển Nhật Bản đến hết ngày 3/2.
Giới chức các địa phương đã phát cảnh báo nguy cơ lở tuyết, gián đoạn giao thông, tuyết rơi từ mái nhà, cũng như mất điện do tuyết bám trên đường dây và cây cối. Người dân cũng cần phòng tránh tai nạn khi dọn tuyết.
Tỉnh Aomori đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) điều động nhân sự đến thành phố để ứng phó tình trạng tuyết rơi kỷ lục. Đây là lần đầu tiên trong 21 năm tỉnh phải đề nghị quân đội hỗ trợ.
"Các biện pháp dọn tuyết thông thường không thể theo kịp mật độ tuyết rơi. Chúng tôi đang cận kề khủng hoảng đe dọa tính mạng, gồm các tai nạn chết người hoặc nhà sập", Tỉnh trưởng Soichiro Miyashita nói.
Chính quyền tỉnh và cảnh sát cho biết đã có một số người thiệt mạng, trong đó có cụ bà 91 tuổi sống một mình bị chôn vùi dưới khoảng 3 m tuyết. Tỉnh này ghi nhận hơn 110 trường hợp chấn thương vì bão tuyết.
Hoạt động dọn tuyết của Sư đoàn 9 JGSDF đã bắt đầu từ ngày 2/2. Khoảng 13 quân nhân đến khu Magonai trong ngày và dùng xẻng dọn tuyết trên mái nhà dân.
Tỉnh đã áp dụng luật cứu trợ thảm họa đối với 21 vùng đô thị, trong đó có thành phố Aomori và Hirosaki, nhằm hỗ trợ chi phí liên quan nơi sơ tán và hoạt động dọn tuyết.
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Cứu hỏa Nhật Bản cho biết điều kiện mùa đông khắc nghiệt và các tai nạn liên quan tuyết trong 14 ngày qua đã khiến 27 người thiệt mạng, 290 người bị thương.
Giới chức tỉnh Niigata cho biết hai người đàn ông đang dọn tuyết hôm 1/2 đã bị cuốn vào kênh dẫn nước dùng để xả tuyết. Một số trường hợp tử vong do rơi khỏi mái nhà hoặc phát bệnh trong lúc làm việc hoặc trong giờ nghỉ.
Hình thái áp cao mùa đông ở miền bắc Nhật Bản được dự báo bắt đầu suy yếu dần từ phía tây trong ngày 3/2. Người dân được khuyến cáo đề phòng nguy cơ lở tuyết và tuyết rơi từ mái nhà. Giới chức địa phương cũng lo ngại các sự cố mất điện do tuyết tích tụ trên đường dây truyền tải và cây cối gãy đổ.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 3/2 chủ trì phiên họp với các bộ trưởng về ứng phó đợt tuyết rơi dày bất thường ở các tỉnh phía bắc.
Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Kyodo, NHK)