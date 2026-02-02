Thác Niagara đóng băng trong bão mùa đông

Bất chấp giá rét, du khách đang đổ xô tới chiêm ngưỡng Thác Niagara bị đóng băng một phần sau khi cơn bão mùa đông quét qua nước Mỹ tuần trước.
Bất chấp giá rét, du khách đang đổ xô tới chiêm ngưỡng Thác Niagara bị đóng băng một phần sau khi cơn bão mùa đông quét qua nước Mỹ tuần trước.
Niagara là thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, nằm ở biên giới Mỹ và Canada, mỗi giây có tới 3.160 tấn nước chảy qua. Khi một phần thác đông cứng thì ở phần khác nước vẫn chảy, sương khói xuất hiện, tạo nên khung cảnh ảo diệu.
Niagara là thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, nằm ở biên giới Mỹ và Canada, mỗi giây có tới 3.160 tấn nước chảy qua. Khi một phần thác đông cứng thì ở phần khác nước vẫn chảy, sương khói xuất hiện, tạo nên khung cảnh ảo diệu.
Nước vẫn chảy từ thác xuống phía dưới, xen kẽ với những dòng nước bị đóng băng.
Nước vẫn chảy từ thác xuống phía dưới, xen kẽ với những dòng nước bị đóng băng.
Angela Berti, phát ngôn viên Công viên Thác Niagara bang New York, ngày 30/1 cho hay mặt đất vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, nhưng thời tiết đã rét thấu xương.
Đợt rét này do không khí lạnh từ Bắc Cực đổ xuống, quét qua miền trung và miền đông nước Mỹ trong vài tuần qua và chưa có dấu hiệu suy giảm, theo USA Today.
Angela Berti, phát ngôn viên Công viên Thác Niagara bang New York, ngày 30/1 cho hay mặt đất vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, nhưng thời tiết đã rét thấu xương.
Đợt rét này do không khí lạnh từ Bắc Cực đổ xuống, quét qua miền trung và miền đông nước Mỹ trong vài tuần qua và chưa có dấu hiệu suy giảm, theo USA Today.
Du khách chụp ảnh lưu niệm với cảnh nền phía sau là thác nước đóng băng một phần.
Du khách chụp ảnh lưu niệm với cảnh nền phía sau là thác nước đóng băng một phần.
Thác Niagara gồm ba thác nước ở cuối phía nam của Hẻm núi Niagara, trải dài qua biên giới giữa tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ. Thác lớn nhất trong ba thác là Thác Horseshoe, nằm vắt ngang biên giới hai nước, còn có tên là Thác Canada. Thác Mỹ và Thác Bridal Veil nhỏ hơn, nằm trong lãnh thổ Mỹ.
Thác Niagara gồm ba thác nước ở cuối phía nam của Hẻm núi Niagara, trải dài qua biên giới giữa tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ. Thác lớn nhất trong ba thác là Thác Horseshoe, nằm vắt ngang biên giới hai nước, còn có tên là Thác Canada. Thác Mỹ và Thác Bridal Veil nhỏ hơn, nằm trong lãnh thổ Mỹ.
Lưu lượng nước của Thác Niagara không cố định mà thay đổi theo mùa và thời điểm trong ngày do sự điều tiết của con người để sản xuất thủy điện.
Vào ban ngày và mùa hè, các nhà máy thủy điện giảm lượng nước hút vào để đảm bảo vẻ đẹp hùng vĩ của thác phục vụ du khách. Lưu lượng của thác ở mức khoảng 170.000 m3/phút.
Vào ban đêm và mùa đông, Mỹ và Canada hút nhiều nước hơn để chạy tuabin điện, khiến lưu lượng nước đổ qua thác giảm xuống, bằng một nửa so với ban ngày.
Lưu lượng nước của Thác Niagara không cố định mà thay đổi theo mùa và thời điểm trong ngày do sự điều tiết của con người để sản xuất thủy điện.
Vào ban ngày và mùa hè, các nhà máy thủy điện giảm lượng nước hút vào để đảm bảo vẻ đẹp hùng vĩ của thác phục vụ du khách. Lưu lượng của thác ở mức khoảng 170.000 m3/phút.
Vào ban đêm và mùa đông, Mỹ và Canada hút nhiều nước hơn để chạy tuabin điện, khiến lưu lượng nước đổ qua thác giảm xuống, bằng một nửa so với ban ngày.
Sương mù bao phủ Thác Niagara.
Sương mù bao phủ Thác Niagara.
Lần gần nhất thác Niagara đóng băng hoàn toàn ở phía Mỹ là năm 1938, còn lần gần nhất thác ở cả Mỹ lẫn Canada đóng băng hoàn toàn là năm 1848.
"Tuy nhiên, nhờ lắp đập chắn băng, thác sẽ không bao giờ đóng băng hoàn toàn nữa", bà Berti cho hay.
Lần gần nhất thác Niagara đóng băng hoàn toàn ở phía Mỹ là năm 1938, còn lần gần nhất thác ở cả Mỹ lẫn Canada đóng băng hoàn toàn là năm 1848.
"Tuy nhiên, nhờ lắp đập chắn băng, thác sẽ không bao giờ đóng băng hoàn toàn nữa", bà Berti cho hay.
Khoảng một tuần sau khi trận bão mùa đông quy mô lớn quét qua khu vực rộng lớn ở nước Mỹ khiến hơn 100 người thiệt mạng, một trận bão tuyết đã tràn qua khu vực miền nam nước Mỹ ngày 31/1, khiến nhiệt độ ở một số nơi rơi xuống -33 độ C.
Khoảng một tuần sau khi trận bão mùa đông quy mô lớn quét qua khu vực rộng lớn ở nước Mỹ khiến hơn 100 người thiệt mạng, một trận bão tuyết đã tràn qua khu vực miền nam nước Mỹ ngày 31/1, khiến nhiệt độ ở một số nơi rơi xuống -33 độ C.
Một du khách chụp ảnh selfie bên thác Niagara.
Một du khách chụp ảnh selfie bên thác Niagara.
Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters)