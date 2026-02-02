Thác Niagara đóng băng trong bão mùa đông

Angela Berti, phát ngôn viên Công viên Thác Niagara bang New York, ngày 30/1 cho hay mặt đất vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, nhưng thời tiết đã rét thấu xương.

Đợt rét này do không khí lạnh từ Bắc Cực đổ xuống, quét qua miền trung và miền đông nước Mỹ trong vài tuần qua và chưa có dấu hiệu suy giảm, theo USA Today.