Tuyển Việt Nam háo hức chờ đấu lượt về với Nepal

Lúc 17h chiều 13/10, các cầu thủ tuyển Việt Nam vào buổi tập chính thức trên sân Thống Nhất, TP HCM để chuẩn bị cho trận đấu với Nepal lúc 19h30 tối mai.
Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ (3) cùng Tuấn Hải (10) cùng háo hức không kém. Ở lượt đi, Tuấn Hải ra sân từ đầu nhưng chơi mờ nhạt. Ngược lại, Văn Vĩ vào sân trong hiệp hai và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.
Phạm Xuân Mạnh cũng chơi rất hay ở trận lượt đi, và góp bàn nâng tỷ số lên 2-1. Hậu vệ người Nghệ An rất vui với pha làm bàn này vì đã lâu không lập công cho đội tuyển, và anh mong sẽ tiếp tục ghi bàn ngày mai.
Hậu vệ nhập tịch Cao Quang Vinh Pendant (13) tập bài bóng ma với các đồng đội. Trận lượt đi là lần thứ hai anh khoác áo tuyển Việt Nam và anh rất hài lòng với màn trình diễn của cả đội. Tuy nhiên, cựu cầu thủ New York Red Bulls muốn tuyển Việt Nam đá nhanh hơn, áp sát quyết liệt hơn nữa khi gặp lại Nepal ngày mai.
Trong đợt tập trung lần này, HLV Kim gọi nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ chưa có nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Những cầu thủ trẻ này chia nhóm tập luyện cùng nhau trên sân Thống Nhất.
Vòng loại cuối Asian Cup gồm 24 đội tuyển chia làm 6 bảng, mỗi bảng bốn đội, đá vòng tròn hai lượt từ 25/3/2025 đến 31/3/2026. Việt Nam ở bảng F cùng Malaysia, Lào và Nepal. Chỉ có 6 đội đầu bảng vào vòng chung kết.
Sau ba lượt đầu tiên, Malaysia đang đầu bảng với 9 điểm. Việt Nam thứ hai với 6 điểm sau các trận thắng Lào 5-0, Nepal 3-1 và thua Malaysia 0-4. Lào xếp thứ ba (3 điểm), còn Nepal xếp cuối với ba trận thua.
Do quê nhà đang bất ổn, Nepal mượn sân Thống Nhất làm sân nhà để tiếp Việt Nam. Nên đây cũng là một thuận lợi cho thầy trò ông Kim Sang-sik khi vào trận ngày mai.
Trận Nepal - Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày mai cũng là dịp để cá nhân HLV Kim ra mắt khán giả TP HCM, kể từ khi ông dẫn dắt tuyển Việt Nam năm 2024.
Vòng chung kết Asian Cup sẽ khởi tranh tại Arab Saudi ngày 7/1/2027, với 24 đội. Đã có 18 suất vào VCK được xác định, đều là những đội tuyển đã vào vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ở lượt đi, thủ môn Đặng Văn Lâm không gặp nhiều áp lực từ cầu thủ Nepal. Nhiều khả năng HLV Kim sẽ trao cơ hội cho thủ môn Trần Trung Kiên bắt chính khi gặp lại đối thủ Trung Á này ngày mai.
Đức Đồng