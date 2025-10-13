Tuyển Việt Nam háo hức chờ đấu lượt về với Nepal

Vòng loại cuối Asian Cup gồm 24 đội tuyển chia làm 6 bảng, mỗi bảng bốn đội, đá vòng tròn hai lượt từ 25/3/2025 đến 31/3/2026. Việt Nam ở bảng F cùng Malaysia, Lào và Nepal. Chỉ có 6 đội đầu bảng vào vòng chung kết.

Sau ba lượt đầu tiên, Malaysia đang đầu bảng với 9 điểm. Việt Nam thứ hai với 6 điểm sau các trận thắng Lào 5-0, Nepal 3-1 và thua Malaysia 0-4. Lào xếp thứ ba (3 điểm), còn Nepal xếp cuối với ba trận thua.