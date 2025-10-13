Tiến Linh không bận tâm vị trí trong lịch sử tuyển Việt Nam

TP HCMTrong cuộc họp báo trước trận đấu Nepal, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khẳng định không quan trọng thành tích cá nhân, và chỉ mong muốn cống hiến, ghi nhiều bàn thắng cho ĐTQG.

*Việt Nam - Nepal: 19h30 thứ Ba 14/10, trên VnExpress.

Với bàn mở tỷ số trong trận thắng Nepal 3-1 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Gò Đậu hôm 9/10, Tiến Linh vươn lên xếp thứ ba trong danh sách những chân sút tốt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 26 bàn sau 63 trận. Dẫn đầu là cựu tiền đạo Lê Công Vinh với 51 bàn sau 83 trận, còn thứ hai là huyền thoại Lê Huỳnh Đức với 27 bàn qua 62 trận.

"Tôi không quá để ý đến thành tích đó", Tiến Linh nói trong cuộc họp báo tại sân Thống Nhất chiều 13/10. "Với tôi, mỗi lần được ra sân, được cống hiến cho đội tuyển là vinh dự. Là tiền đạo, mục tiêu của tôi trong mỗi trận đấu là ghi nhiều bàn và mang về chiến thắng cho tập thể. Vì vậy, mỗi lần được trao cơ hội, tôi luôn thể hiện quyết tâm cao nhất và tận hưởng trận đấu".

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh họp báo chiều 13/10 trước trận Nepal - Việt Nam ở sân Thống Nhất, TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Ngồi bên cạnh, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ mong muốn Tiến Linh ghi nhiều bàn để Việt Nam thắng đậm trong cuộc tái đấu Nepal. Nếu biến điều này thành hiện thực, tiền đạo gốc Hải Dương (cũ, nay là Hải Phòng) sẽ san bằng, thậm chí vượt thành tích của Lê Huỳnh Đức vốn là HLV hiện tại ở đội Công an TP HCM.

Tiến Linh cho biết, những ngày qua anh nhận được sự động viên lớn từ HLV Huỳnh Đức, và chia sẻ rằng bản thân rất may mắn khi luôn được cộng tác với các tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trước đây, tại CLB cũ Bình Dương, anh có nhiều giai đoạn song hành cùng cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức. "Được làm việc với mỗi người đàn anh đi trước là kinh nghiệm, trải nghiệm và vinh dự lớn lao. Tôi muốn đáp lại sự kỳ vọng bằng bàn thắng và chiến thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam", Tiến Linh nói tiếp.

Ngày mai là lần đầu HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển thi đấu tại sân Thống Nhất, kể từ khi làm việc cùng bóng đá Việt Nam. Vì ý nghĩa đặc biệt này, Tiến Linh muốn cùng đồng đội hướng đến một trận cầu cống hiến. "Lâu rồi đội tuyển mới trở lại Thống Nhất, khán giả có lẽ sẽ rất đông. Chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành trọn ba điểm để dành tặng các CĐV tại đây", anh nói.

Tiền đạo Tiến Linh tập làm quen sân Thống Nhất, TP HCM chiều 13/10 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Đức Đồng

Tiến Linh là gương mặt quen thuộc ở các cấp đội tuyển, từ năm 2015. Ở đội U19, U20, U22, U23 hay ĐTQG, anh đều là lựa chọn hàng đầu trên hàng công. Bên cạnh thành tích ghi bàn, tiền đạo sinh năm 1997 nằm trong đội hình đăng quang AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018 và 2024, cùng hai HC vàng SEA Games 2019 và 2021.

Danh hiệu cá nhân cao nhất Tiến Linh đạt được là Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024. Trước đó, anh giành Quả Bóng Bạc 2022, Quả Bóng Đồng 2021.

Dù có nhiều tiền đạo trẻ nổi lên, như Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn, Tiến Linh vẫn là sự lựa chọn số một trên hàng công ở đội tuyển. Nhưng theo chân sút 27 tuổi, trong các buổi tập gần đây, các cầu thủ trẻ luôn cho thấy sự khát khao và quyết tâm để trưởng thành.

Theo Tiến Linh, khi chưa có vị trí chính thức, các cầu thủ trẻ hãy cứ ra sân tận hưởng và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo ĐTQG. "Sau các trận như thế, họ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, đặc biệt cuối năm là giải quan trọng SEA Games. Nếu được trao cơ hội, họ có thể làm tốt với những gì HLV và Ban huấn luyện kỳ vọng", anh chia sẻ.

Đức Đồng