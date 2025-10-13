HLV Kim Sang-sik mong Nguyễn Tiến Linh ghi nhiều bàn

TP HCMTrong cuộc họp báo trước lượt về với Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh vào tính hiệu quả trong khâu ghi bàn của tuyển Việt Nam.

*Việt Nam - Nepal: 19h30 thứ Ba 14/10, trên VnExpress.

Trong lần đầu tiên họp báo tại sân Thống Nhất, TP HCM chiều nay, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thoải mái, thường trực nụ cười tươi. Ông thi thoảng lại quay sang trêu đùa Tiến Linh, cầu thủ được chọn tham dự họp báo cùng trước trận đấu Nepal.

"Để có thể thắng đậm, tôi mong Tiến Linh ghi nhiều bàn hơn nữa", ông Kim vừa nhìn học trò vừa cười. "Trận trước, chúng tôi tung 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi ba bàn. Do vậy, để ghi được nhiều bàn hơn khi tái đấu Nepal, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là khâu dứt điểm cần bình tĩnh và chính xác hơn. Tôi luôn tin tưởng các vị trí trên sân, và tin rằng các cầu thủ có đủ năng lực để ghi được nhiều bàn hơn ngày mai".

HLV Kim Sang-sik (phải) và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở cuộc họp báo chiều 13/10 tại sân Thống Nhất, TP HCM Ảnh: Đức Đồng

Ở lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10, Tiến Linh mở tỷ số ngay phút thứ 9. Nhưng phần còn lại của trận đấu, anh không thể hiện được nhiều, thậm chí bỏ lỡ một số tình huống ngon ăn. Điều này khiến đội tuyển gặp khó khăn, ngay cả khi được chơi hơn người từ cuối hiệp một. Phải nhờ hai bàn của Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Vĩ ở nửa cuối hiệp hai, Việt Nam mới giành chiến thắng 3-1.

Sau trận, Tiến Linh chịu khá nhiều sức ép, dù bàn thắng mới nhất giúp anh áp sát vị trí thứ hai trong danh sách ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Hiện, anh sở hữu 26 bàn sau 63 trận, chỉ kém một bàn so với ông thầy ở CLB CA TP HCM là Lê Huỳnh Đức. Đứng đầu vẫn là Lê Công Vinh với 51 bàn qua 83 trận.

Trận đấu ngày mai được tính là sân nhà của Nepal, do đội bóng này thuê để tổ chức vì tình hình bất ổn ở quê nhà. Đây cũng là lần đầu HLV Kim dẫn dắt ĐTQG thi đấu trên sân Thống Nhất. Điều đó thôi thúc ông thắng đậm để chào khán giả TP HCM. "Tôi mong các cầu thủ sẽ có một trận đấu cống hiến", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. "Sau khi đến Việt Nam, đây là trận đầu tiên tôi và các cầu thủ thi đấu ở sân Thống Nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một trận thật hay để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ".

Về tình hình nhân sự, ông từ chối tiết lộ khả năng để các cầu thủ U23 ra sân từ đầu, nhưng xác nhận hàng thủ sẽ thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng vì chấn thương. "Ở trận trước, để đảm bảo an toàn, tôi chưa sử dụng cầu thủ U23. Còn trận đấu ngày mai, tôi và ban huấn luyện đang lên phương án cho nhóm cầu thủ U23. Một số nhân tố hoàn toàn có đủ năng lực để có thể cạnh tranh suất đá chính và thể hiện tốt trong trận đấu ngày mai", ông nói.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận Nepal - Việt Nam, chiều 13/10 tại sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Nepal hiện tại kém Việt Nam 62 bậc FIFA. Họ cũng toàn thua trong ba cuộc đối đầu gần nhất, chỉ ghi được một bàn và nhận tới 10 bàn thua. Vì vậy, HLV Kim dự báo đối thủ sẽ tiếp tục lùi sâu phòng ngự, nên yêu cầu các cầu thủ phối hợp ăn ý, tấn công đa dạng để khoan thủng hàng thủ đối phương. Dù vậy, ông cũng đề cao cảnh giác: "Việc ghi nhiều bàn là mục tiêu quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là hàng thủ không được thủng lưới. Đó là mục tiêu lớn nhất trong trận này".

Hiện, Việt Nam đứng thứ hai bảng F với 6 điểm, ít hơn ba điểm so với đầu bảng Malaysia. Tại giải này, chỉ đội đầu bảng giành vé dự vòng chung kết năm 2027 ở Arab Saudi.

Đức Đồng