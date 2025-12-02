Tuyển thủ dự bị marathon Hàn Quốc thắng 10km VM Hanoi Midnight

Ham Yeunsik, 47 tuổi, từng thuộc đội dự bị tuyển marathon Hàn Quốc, vô địch 10km VnExpress Marathon Hanoi Midnight sau khi bứt tốc vượt Lê Văn Ba ở đoạn cuối.

Cuộc đua 10km xuất phát lúc 1h trong tiết trời se lạnh, tạo điều kiện thuận lợi để nhóm dẫn đầu duy trì tốc độ cao. Ngay từ những km đầu, Yeunsik và Lê Văn Ba tách tốp, chạy song song với pace ổn định. Thế cân bằng kéo dài đến gần km9, trước khi runner Hàn Quốc khai thác lợi thế góc cua để tăng tốc và về nhất với thời gian 34 phút 24 giây, nhanh hơn đối thủ khoảng bốn giây.

Ham Yeunsik phá băng vô địch cự ly 10km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Ảnh: VnExpress Marathon

Yeunsik cho biết anh chủ động tránh tấn công sớm, lựa chọn chiến thuật giữ nhịp đều và chờ thời điểm thích hợp. "Đối thủ duy trì pace khoảng 3:15 đến 3:20, tương đương tốc độ mà tôi đề ra trong kế hoạch. Tôi bám đuổi anh ấy đến km thứ 9 rồi tăng tốc để rút ở đoạn cuối", anh nói.

Runner sinh năm 1979 sở hữu nền tảng chạy đường dài vững chắc sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh tốt nghiệp Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc, từng được chọn vào đội dự bị tuyển marathon quốc gia và chạy cho các đội điền kinh doanh nghiệp như Seoul City Hall và Hapcheon County Office.

Ngoài chạy bộ, Yeunsik còn đạt thành tích nổi bật trong môn triathlon. Anh từng vô địch Jeju International Triathlon 2010 với thời gian 8 tiếng 4 phút 54 giây và thường xuyên có mặt tại các giải Ironman lớn. Thời gian gần đây, Yeunsik vẫn giữ phong độ cao khi vô địch hạng mục master tại Chuncheon Marathon 2023 với thành tích 02 tiếng 32 phút 10 giây.

Màn đua tốc giữa Yeunsik và Lê Văn Ba khiến khán giả phấn khích khi theo dõi qua livestream của giải. Ảnh: VnExpress Marathon

Không chỉ thi đấu, Yeunsik còn cống hiến cho chạy bộ trên tư cách tổng giám đốc kiêm HLV trưởng trung tâm OpenCare Running tại Seoul. Tại đây, anh huấn luyện từ VĐV ưu tú đến runner phong trào, hướng dẫn họ kỹ thuật cơ bản, dinh dưỡng và bí quyết tránh chấn thương. Nam runner mở kênh Youtube hướng dẫn chạy bộ từ năm 2012, đã xuất bản 314 video, thu hút gần 12.000 lượt đăng ký.

Yeunsik cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Kinh thánh chạy bộ", hướng dẫn người chạy bộ từ giai đoạn nhập môn đến hoàn thành marathon. Sách đứng thứ 10 trong danh mục Thể thao - Fitness trên nền tảng Yes24 và duy trì vị trí trong top 100 sách sức khỏe chín tuần liền.

Dù đã 47 tuổi, Yeunsik duy trì giáo án 12 buổi mỗi tuần, kết hợp chạy sáng - chiều và các bài tốc độ khoảng 1km. Lịch trình bận rộn nên anh kết hợp tham gia các giải đấu và du lịch.

Sau khi về nhất VM Hanoi Midnight, anh sẽ ở lại ba ngày để tham quan thành phố. "Tôi muốn thử uống bia hơi và ngồi xe buýt hai tầng để cảm nhận nhịp sống nơi đây", anh nói.

Hải Long