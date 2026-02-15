Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức xét tuyển

Năm 2026, trường Đại học Ngoại thương (FTU) tuyển sinh bằng 4 phương thức, trong đó xét học bạ từ 24 điểm trở lên kèm một số điều kiện.

Theo công bố chiều 15/2, các phương thức tuyển sinh của FTU cơ bản tương tự năm ngoái.

Một là xét tuyển thẳng. Ngoài nhóm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Ngoại thương xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải ba quốc gia trở lên hoặc dự thi Olympic quốc tế; đạt giải trong cuộc thi quốc tế về nghệ thuật, mỹ thuật (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận).

Đại học Ngoại thương vẫn xét học bạ, áp dụng với hai nhóm, gồm: học sinh hệ chuyên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Văn, Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật); đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Học sinh dùng điểm trung bình 6 học kỳ của ba môn trong tổ hợp, hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Khi xét kết hợp, điểm của chứng chỉ được quy đổi, thay thế môn tiếng Anh.

Cùng đó, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn theo tổ hợp từ 24 trở lên. Riêng nhóm xét kết hợp học bạ với chứng chỉ cần đạt tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 79 hoặc tương đương.

Thí sinh đăng ký vào chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung dùng chứng chỉ HSK4 để quy đổi, yêu cầu là 280/300 điểm trở lên.

Phương thức thứ ba là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có thể dùng riêng điểm thi, hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điều kiện về điểm IELTS và các chứng chỉ khác tương đương xét học bạ.

Cuối cùng, trường xét chứng chỉ đánh giá năng lực. Điều kiện là thí sinh có điểm một trong ba kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM và Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điểm sàn lần lượt 100/150, 850/1200 và 70/100.

Trong đó, thí sinh thi đánh giá tư duy (TSA) sẽ được xét vào các ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đây là lần đầu FTU dùng điểm này để tuyển sinh.

Với chứng chỉ quốc tế, trường vẫn dùng SAT, ACT và A-Level. Nhóm dùng A-Level cần đạt điểm A môn Toán trở lên, yêu cầu với hai nhóm còn lại là SAT tối thiểu 1380/1600 và ACT 30/36.

Trừ xét tuyển thẳng, thí sinh dự tuyển ở ba phương thức còn lại được cộng ưu tiên 0,5-3 điểm, nếu tham gia hoặc có đạt giải thi học sinh giỏi, cụ thể như sau:

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, cho biết trường giữ ổn định các phương thức bởi thí sinh đã lập kế hoạch học tập, ôn luyện các chứng chỉ, kỳ thi riêng cách đây 1-3 năm.

Ngoài ra, từ dữ liệu học tập của các khóa sinh viên trước, trường đánh giá thí sinh trúng tuyển bằng những phương thức này có sự đồng đều về chất lượng.

Về chỉ tiêu, trường Đại học Ngoại thương tuyển 4.550 sinh viên ở ba cơ sở Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh, tăng 400 so với năm ngoái. Các tổ hợp xét tuyển được giữ ổn định, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh), D00 (Văn, Toán, Ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga)

Trước đó, trường thông báo mở 10 ngành mới và phát triển 3 ngành hiện có, trong đó nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Công nghệ tài chính (Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững)...

Năm ngoái, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất - 28,5 điểm; Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 28; còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Học phí trường Đại học Ngoại thương hiện từ 25,5 đến 85 triệu đồng một năm.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: FTU Times

Thanh Hằng