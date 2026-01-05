Đại học Ngoại thương mở loạt ngành công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Năm 2026, trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến mở mới 10 ngành, trong đó có Trí tuệ nhân tọa, Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính...

Trong thông báo sáng 5/1, trường cho biết ngoài 10 ngành mở mới, trường còn phát triển thêm 3 ngành sẵn có và mở mới một chương trình. Những ngành, chương trình mới này được chia thành bốn nhóm.

Nhóm 1 gồm năm ngành, chủ yếu nhóm công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo: Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Kinh tế số (Kinh tế số và Phân tích dữ liệu), Công nghệ tài chính (Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững), Thương mại điện tử (Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh).

Trường Đại học Ngoại thương cho biết đây là nhóm phản ánh rõ định hướng của trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và chuyển đổi số mô hình kinh doanh.

Nhóm 2 là các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu, gồm Quản lý công nghiệp (chương trình Quản lý công nghiệp thông minh), Quản trị nhân lực (Quản trị nguồn nhân lực số và Phát triển tổ chức), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics toàn cầu và Đổi mới chuỗi cung ứng).

"Nhóm ngành này tập trung đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản trị tổ chức, con người và cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa", trường cho biết.

Nhóm 3 gồm các ngành luật và kiểm toán, gồm Luật Kinh tế (chương trình Luật kinh tế và Kinh doanh số), Luật thương mại quốc tế (Luật Thương mại quốc tế), Luật Dân sự và Tố tụng dân sự (Luật dân sự và Tố tụng dân sự), Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp công nghệ).

Nhóm 4 là hai ngành về sáng tạo, kinh doanh, công nghiệp văn hóa, gồm Kinh doanh thương mại (chương trình Kinh doanh số toàn cầu), Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa).

Trường Đại học Ngoại thương cho biết việc mở ngành, chương trình mới thực hiện theo chiến lược đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng chương trình theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Các ngành và chương trình mới được thiết kế tăng cường tính thực tiễn, tích hợp công nghệ và dạy bằng tiếng Anh. Từ đó, trường mong muốn trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng cần thiết để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Sinh viên Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp tháng 9/2025. Ảnh: FTU Times

Trong 2-3 năm gần đây, trong xu thế đa ngành, nhiều trường đại học mở mới nhiều ngành về công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu. Như năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân mở ngành Trí tuệ nhân tạo; trường Đại học Ngoại thương cũng tuyển sinh khóa đầu ngành Khoa học máy tính. Ít ngày trước, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo cũng mở ngành Trí tuệ nhân tạo.

Năm ngoái, trường đại học Ngoại thương tuyển hơn 4.000 sinh viên theo bốn phương thức, gồm xét học bạ, dùng kết quả thi tốt nghiệp, xét chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế, xét tuyển thẳng.

Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm; Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 28; còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Học phí trường Đại học Ngoại thương hiện từ 25,5 đến 85 triệu đồng một năm. Trong đó, chương trình tiêu chuẩn là 25,5-27,5 triệu; ngành Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được trường hỗ trợ 30%, còn 31,5 triệu.

Chương trình tiên tiến kết hợp với Đại học Queensland có mức thu cao nhất - 85 triệu đồng, còn học phí nhóm chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế 49-65 triệu.

Thanh Hằng