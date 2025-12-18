Tuyển nữ Việt Nam và chiến thắng trong lòng CĐV

Các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết tối 17/12 trên sân Chonburi trong tâm thế của kẻ thống trị ở SEA Games, khi đã giành 8 HC vàng, trong đó có kỷ lục bốn lần liên tiếp.

Không chỉ có trọng trách bảo vệ ngôi hậu, họ còn mang quyết tâm "đòi món nợ" thua nghiệt ngã 0-1 ở vòng bảng. Trận đó, Việt Nam bị tước một quả phạt đền dù cầu thủ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi nhận bàn thua ở phút bù thứ tư.