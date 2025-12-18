Tuyển nữ Việt Nam và chiến thắng trong lòng CĐV

Các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết tối 17/12 trên sân Chonburi trong tâm thế của kẻ thống trị ở SEA Games, khi đã giành 8 HC vàng, trong đó có kỷ lục bốn lần liên tiếp.
Không chỉ có trọng trách bảo vệ ngôi hậu, họ còn mang quyết tâm "đòi món nợ" thua nghiệt ngã 0-1 ở vòng bảng. Trận đó, Việt Nam bị tước một quả phạt đền dù cầu thủ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi nhận bàn thua ở phút bù thứ tư.
Các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết tối 17/12 trên sân Chonburi trong tâm thế của kẻ thống trị ở SEA Games, khi đã giành 8 HC vàng, trong đó có kỷ lục bốn lần liên tiếp.
Không chỉ có trọng trách bảo vệ ngôi hậu, họ còn mang quyết tâm "đòi món nợ" thua nghiệt ngã 0-1 ở vòng bảng. Trận đó, Việt Nam bị tước một quả phạt đền dù cầu thủ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi nhận bàn thua ở phút bù thứ tư.
Điển hình như tình huống tiền vệ Cù Thị Huỳnh Như nhoài người che chắn bóng hợp lệ, nhưng bị cầu thủ Philippines giậm vào chân trả đũa và được trọng tài bỏ qua lỗi.
Điển hình như tình huống tiền vệ Cù Thị Huỳnh Như nhoài người che chắn bóng hợp lệ, nhưng bị cầu thủ Philippines giậm vào chân trả đũa và được trọng tài bỏ qua lỗi.
Đội trưởng Phạm Hải Yến luôn đá chính và thể hiện vai trò thủ lĩnh của Việt Nam ở SEA Games năm nay. Dù đã 31 tuổi, sự bền bỉ và khả năng đọc tình huống tốt giúp cô gái Hà Nội kiếm được bốn bàn thắng.
Đội trưởng Phạm Hải Yến luôn đá chính và thể hiện vai trò thủ lĩnh của Việt Nam ở SEA Games năm nay. Dù đã 31 tuổi, sự bền bỉ và khả năng đọc tình huống tốt giúp cô gái Hà Nội kiếm được bốn bàn thắng.
Trung vệ Trần Thị Thu được thay vào sân đầu hiệp hai và đã thi đấu tốt. Nhưng ở loạt 11m, số phận chọn cô là người đá hỏng, không thể mang tấm HC vàng về tặng đứa con mới chào đời.
Đức Đồng