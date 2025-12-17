HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam thua trong thế ngẩng cao đầu ở SEA Games 33'

HLV Mai Đức Chung bức xúc với các trọng tài, gọi thất bại trước Philippines là sự bất công và ca ngợi sự ngoan cường của các cầu thủ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

"Tôi không chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói rằng tất cả tổ trọng tài cầm còi ở môn bóng đá nữ đều không chuẩn. Chính vì không chuẩn nên mới xảy ra tình trạng mọi người nghĩ họ bênh đội này, dìm đội kia", ông Chung nói sau trận chung kết thua Philippines 5-6 ở loạt luân lưu tối 17/12.

HLV Mai Đức Chung trong trận Việt Nam thua Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Nhà cầm quân người Hà Nội sau đó chỉ ra hai tình huống điển hình mà phần thiệt thòi đều nghiêng về đội bóng của ông. Thứ nhất là tình huống Nguyễn Thanh Nhã tạt vào chạm tay cầu thủ Phillipines trong trận đấu vòng bảng, nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền. Cuối cùng, Philippines ghi được bàn thắng ở phút bù thứ tư hiệp hai, lách qua vòng bảng. Thứ hai, khó chấp nhận hơn là pha làm bàn hoàn toàn hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy trong trận chung kết, nhưng các trọng tài bắt lỗi việt vị. Các pha quay chậm trên truyền hình đều cho thấy cầu thủ Việt Nam còn đứng trên ít nhất hai cầu thủ Phillipines.

"Chúng tôi quá thiệt thòi", ông Chung nói thêm. "Không chỉ tôi nhận định vậy, HLV của Thái Lan, trong lúc chuẩn bị nhận HC đồng, đã sang chia buồn và cũng nói như vậy. Không hiểu sao bàn thắng đó không được công nhận. Không riêng gì chúng tôi, chính những người Thái cũng khẳng định đó là pha làm bàn hợp lệ. Quá chán cho công tác trọng tài SEA Games".

Nữ Việt Nam 0-0 (5-6) Philippines

Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất bóng đá nữ Đông Nam Á, với 8 lần đăng quang, trong đó có kỷ lục bốn kỳ liên tiếp kể từ 2017. Còn Philippines lần đầu góp mặt ở chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không được đánh giá quá cao, bởi đối thủ sở hữu lực lượng mạnh, gồm nhiều cầu thủ lai gốc châu Âu, Mỹ vốn vượt trội về hình thể và sức mạnh.

Tuy nhiên, bằng đấu pháp hợp lý cùng sự quyết tâm, Việt Nam đã thi đấu trên chân, hóa giải hầu hết các đường bóng bổng của Philippines. Ngoại trừ bàn thắng bị từ chối oan ức của Bích Thùy, các cô gái của ông Chung còn tạo ra nhiều cơ hội khác, nhưng không thể tận dụng thành công.

"Người ta thấy mình thấp, kiểu gì cũng áp dụng bóng dài và bổng. Nhưng trận này, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, chặn được hết. Họ không còn đường gì", nhà cầm quân 74 tuổi cho hay. "Trái lại, chúng ta có bàn thắng nhưng không được công nhận, đó là điều không công bằng".

Ông sau đó chia sẻ thêm rằng, thất bại thì rất buồn, nhưng phải biết đứng dậy chứ không buông trôi được. "Việt Nam đã thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không bị lép vế, không bị đè bẹp", HLV huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh. "Chúng ta đã thể hiện tốt. Tôi không phàn nàn gì về các cầu thủ. Chỉ công tác trọng tài ảnh hưởng trận đấu, ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển thôi".

Đức Đồng