Báo Philippines: 'Thắng Việt Nam là khoảnh khắc lịch sử'

Thái LanTruyền thông Phillipines thừa nhận may mắn khi bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy bị khước từ, nhưng xem việc giành HC vàng bóng đá nữ SEA Games là khoảnh khắc lịch sử.

Trên sân Chonburi tối 17/12, sau khi 0-0 qua 120 phút, Philippines thắng Việt Nam 6-5 trong loạt luân lưu để lần đầu giành HC vàng môn bóng đá nữ SEA Games. Trái lại, Việt Nam đứt chuỗi bốn kỳ vô địch.

"Trên khán đài, các CĐV Philippines vỡ òa cảm xúc", trang mb.com.ph mô tả. "Chỉ ít phút trước đó, tất cả còn nín thở theo dõi từng cú sút luân lưu đầy áp lực. Khi chiến thắng được định đoạt, từ người hâm mộ, ban huấn luyện đến các cầu thủ đều hòa chung niềm vui lịch sử - khoảnh khắc chưa từng có với bóng đá nữ Philippines".

Trang tin này ca ngợi thủ môn Olivia McDaniel là người hùng của Phillipines, khi cản lượt đá quyết định của Việt Nam để mang về chiến thắng.

Các cầu thủ Philippines mừng tấm HC vàng bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, trang Abante xem đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy quyết tâm của Philippines tại SEA Games 33. Ở giải này, Philippines lần lượt thắng Myanmar 2-1, Việt Nam 1-0, Malaysia 6-0 tại vòng bảng, trước khi đả bại Thái Lan (bán kết) và Việt Nam (chung kết) đều bằng luân lưu.

Sau trận, thủ môn McDaniel nói: "Thật lòng, tôi không muốn phải đá luân lưu nữa. Nhưng chúng tôi cần hoàn thành nhiệm vụ và phải đồng lòng hỗ trợ nhau".

Đội trưởng Hali Long thì nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn kết thúc bằng thất bại. Chúng tôi đã tự tạo áp lực cho chính mình, chiến đấu đến cùng để vào bán kết, chung kết và cuối cùng đã vô địch".

Bên cạnh chuyên môn, trận đấu hôm qua gây tranh cãi lớn ở phút 29. Ngân Thị Vạn Sự tạt từ cánh phải vào vòng cấm để Nguyễn Thị Bích Thùy băng vào bay người đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới Philippines. Nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị, dù cả Vạn Sự lẫn Bích Thùy đều đứng trên hàng hậu vệ Philippines một cách rõ ràng.

Tờ Inquirer thừa nhận Philippines "may mắn thoát thua vì Bích Thùy ghi bàn hợp lệ", nhưng xem đó là một phần của bóng đá và việc giành HC vàng là khoảnh khắc lịch sử.

"Từng bị xem là kẻ tí hon của bóng đá nữ Đông Nam Á, Philippines tiếp tục khẳng định vị thế sau khi kỳ tích góp mặt tại World Cup nữ. Việc đánh bại Việt Nam - đội thống trị khu vực trong nhiều năm - là dấu mốc quan trọng với bóng đá nữ quốc gia này", báo này bình luận.

Bích Thùy phản ứng khi thấy trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Ảnh: Đức Đồng

Kênh Abs-cbn thì xem chiến công này là minh chứng cho hành trình phi thường của Philippines trong vài năm gần đây.

Kể từ khi áp dụng chính sách chiêu mộ các kiều bào từ Mỹ và châu Á, bóng đá nữ Philippines đã sở hữu lực lượng rất mạnh, đang thi đấu ở nước ngoài như Olivia McDaniel, Sara Eggesvik hay Jaclyn Sawicki, Hali Long... cùng các cầu thủ quen thuộc như Inna Palacios, Nina Meollo, Sofia Wunsch, Malea Cesar, Azumi Oka...

Philippines nhờ đó đã vô địch Đông Nam Á 2022, tham dự World Cup 2023 và đang dần trở thành đối trọng với Việt Nam. Họ đã thắng thầy trò HLV Mai Đức Chung năm trận liên tiếp trong bốn năm gần nhất, bao gồm bốn trận tại SEA Games và một tại giải vô địch Đông Nam Á.

Nữ Việt Nam 0-0 (5-6) Philippines Diễn biến chính trận đấu.

Hồng Duy tổng hợp