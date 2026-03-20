Đội tuyển bóng đá nữ Iran, ngoại trừ hai cầu thủ, đã về nước sau khi quá cảnh ở nhiều quốc gia, khép lại vụ việc gây chú ý tại Asian Cup nữ.

Khi đặt chân tới biên giới, các cầu thủ được chào đón như những "đứa con của Tổ quốc", mở đầu cho chuỗi hoạt động vinh danh mà chính quyền Iran dành cho đội.

Theo báo Anh Guardian, phần lớn đội tuyển và ban huấn luyện đã trở về Iran qua hành trình dài, đi từ Australia qua Malaysia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ rồi về nước bằng đường bộ. Một buổi đón tiếp quy mô nhỏ đã được tổ chức tại khu vực biên giới, với cờ và biểu ngữ, cùng các cầu thủ ngồi trên sân khấu trải thảm đỏ.

Đội tuyển nữ Iran trong ngày về nước hôm 18/3/2026. Ảnh: AP

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định người dân luôn dang tay chào đón "những đứa con trở về". Ông cho rằng quyết định của đội đã "làm thất vọng những kẻ thù" và cho thấy các cầu thủ không bị khuất phục trước "sự lừa dối hay đe dọa từ các thế lực chống Iran".

Liên đoàn bóng đá Iran cũng ca ngợi tinh thần của đội. Chủ tịch Mehdi Taj nói rằng các cầu thủ "đã thể hiện lòng dũng cảm và sức mạnh", đồng thời xác nhận một lễ vinh danh lớn hơn sẽ được tổ chức tại Quảng trường Valiasr ở thủ đô Tehran. Địa điểm này thường diễn ra các sự kiện và hoạt động mang tính biểu tượng của chính quyền.

Vụ việc bắt nguồn từ Asian Cup nữ tổ chức tại Australia, khi các cầu thủ Iran không hát quốc ca trước trận ra quân. Hành động này bị diễn giải như một sự phản đối chính quyền, khiến họ rơi vào tâm điểm chú ý. Sau đó, bảy thành viên trong đoàn đã xin tị nạn tại Australia, với lý do lo ngại về an toàn nếu trở về nước.

Tuyển nữ Iran được vinh danh ngày về nước Các cầu thủ nữ Iran về nước.

Tuy nhiên, diễn biến nhanh chóng thay đổi khi năm người, trong đó có đội trưởng Zahra Ghanbari, quyết định rút lại yêu cầu tị nạn và quay về Iran. Hai người còn lại vẫn ở lại Australia và được cho là đã được chấp nhận tị nạn, thậm chí đã tập luyện cùng CLB Brisbane Roar.

Quyết định quay về của đa số cầu thủ gây ra nhiều tranh cãi. Một số tổ chức nhân quyền cáo buộc chính quyền Iran gây sức ép lên gia đình các cầu thủ, bao gồm việc triệu tập thẩm vấn hoặc đe dọa về tài sản. Ngược lại, phía Iran phủ nhận và cho rằng Australia đã tìm cách thúc đẩy các cầu thủ đào tẩu.

Truyền thông nhà nước Iran thậm chí từng chỉ trích những cầu thủ không hát quốc ca là "kẻ phản bội thời chiến", gây lo ngại về khả năng họ bị trừng phạt nếu trở về. Tuy vậy, các hình ảnh và phát biểu chính thức sau khi đội về nước đều mang thông điệp tích cực, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và lòng trung thành.

Sự việc của đội tuyển nữ Iran không chỉ dừng ở phạm vi thể thao, còn nhanh chóng bị cuốn vào căng thẳng chính trị rộng lớn hơn. Giữa lúc xung đột Trung Đông leo thang, các quan chức Iran đã phát biểu cứng rắn liên quan đến vai trò của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Australia.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei cáo buộc Australia đã giữ các cầu thủ và thúc đẩy họ xin tị nạn. Theo lời ông, các cầu thủ bị đưa vào phòng riêng với lý do kiểm tra và sau đó được đề nghị ký giấy xin tị nạn. Quan chức này cũng chỉ trích Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke vì những động thái mang tính "diễn trò" khi xuất hiện cùng các cầu thủ.

Tại Asian Cup nữ 2026, Iran xếp cuối bảng A, với ba trận toàn thua, không ghi bàn nào và thủng lưới chín lần. Trận chung kết sẽ diễn ra giữa chủ nhà Australia và Nhật Bản ngày 21/3.

Hoàng An (theo Guardian, Sky News)