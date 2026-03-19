Hai nữ cầu thủ Iran không đội hijab khi tập luyện tại Australia

Fatemeh Pasandideh và Atefeh Ramezanisadeh, hai cầu thủ xin tị nạn tại Australia, tham gia buổi tập cùng CLB Brisbane Roar mà không đội hijab - trang phục che kín từ cổ đến chân vốn bị bắt buộc theo quy định của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Sau khi bị loại khỏi Asian Cup 2026, 7 thành viên tuyển nữ Iran tị nạn tại Australia và được cấp thị thực nhân đạo, gồm cầu thủ Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh, Mohaddeseh Zolfi cùng nhân viên hỗ trợ Zahra Meshkehkar.

Fatemeh Pasandideh và Atefeh Ramezanisadeh (đứng giữa hàng trước) được đội nữ Brisbane Roar chào đón khi tham gia buổi tập. Ảnh: Brisbane Roar FC

Nhưng chỉ còn Pasandideh, Ramezanisadeh ở lại Australia và tham gia buổi tập của đội nữ Brisbane Roar. CLB đã công bố hình ảnh hai cầu thủ tập luyện cùng các thành viên khác.

Giám đốc điều hành Brisbane Roar Kaz Patafta cho biết đội bóng hoan nghênh và hỗ trợ hai cầu thủ, nhưng từ chối bình luận thêm và đề nghị các câu hỏi gửi tới Bộ Nội vụ Australia.

"Chúng tôi cam kết tạo môi trường hỗ trợ để họ có thể vượt qua giai đoạn tiếp theo", ông nói.

Fatemeh Pasandideh...

... và Atefeh Ramezanisadeh trong buổi tập của đội nữ Brisbane Roar. Ảnh: Brisbane Roar FC

Trong khi đó, 5 người còn lại đã từ chối ở lại và quay lại Malaysia để hội quân cùng đội tuyển. Đội trưởng Zahra Ghanbari là thành viên thứ năm rút đơn xin tị nạn và rời Australia trong tuần này. Một số nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh gia đình cô tại Iran bị gây sức ép, khi mẹ của Ghanbari được cho là "mất tích" hoặc bị triệu tập thẩm vấn.

Trước đó, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor John cho biết tổ chức này đang hỗ trợ đội tuyển Iran tại Kuala Lumpur. Ông nói AFC được thông báo rằng đội sẽ bay tới Oman, song đó không phải điểm đến cuối cùng và kế hoạch di chuyển đầy đủ chưa được tiết lộ.

Khi được hỏi liệu AFC có tin rằng các cầu thủ sẽ an toàn nếu trở về Iran hay không, ông John cho biết AFC và FIFA sẽ thường xuyên liên lạc với LĐBĐ Iran để theo dõi tình hình.

Trong khi đó, giới chức Iran hoan nghênh việc các cầu thủ từ chối tị nạn, coi đây là "chiến thắng" trước Australia và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyết định xin tị nạn của 7 thành viên Iran được cho đến từ những lo ngại, sau toàn đội không hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở lượt ra quân bảng A Asian Cup nữ 2026, hôm 2/3. Một số phương tiện truyền thông gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục". Mohammad Reza Shahbazi, người dẫn chương trình Footnote trên kênh truyền hình nhà nước Iran, thì tuyên bố tuyển nữ nước này nên bị coi là "những kẻ phản quốc thời chiến". Theo luật Iran, tội danh này có thể bị xử tử.

Ở hai trận tiếp theo, các thành viên đã hát quốc ca trở lại và thực hiện nghi thức chào kiểu quân đội. Tuy nhiên, một số người cho rằng các cầu thủ "bị ép buộc".

Đội tuyển nữ Iran đến Australia tham dự giải đấu ngay trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào ngày 28/2, khiến việc di chuyển trở nên phức tạp.

Trợ lý Bộ trưởng Di trú Australia Matt Thistlethwaite cho biết tình cảnh của các cầu thủ là rất phức tạp. "Đây là những quyết định mang tính cá nhân sâu sắc. Chính phủ tôn trọng lựa chọn của những người quyết định trở về, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hai cầu thủ ở lại", ông nói.

Hai cầu thủ còn ở lại Australia hiện được chuyển tới một địa điểm an toàn không được tiết lộ và đang nhận hỗ trợ từ chính phủ cùng cộng đồng người Iran tại nước này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)