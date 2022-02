Tương lai nên làm gì khi đã có 46 tỷ đồng ở tuổi 30

Hiện tại, tôi nửa muốn an nhàn với bất động sản, chứng khoán; nửa muốn làm một việc gì đó để đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.

Tôi 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm chè ở huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Mẹ là vợ hai của bố. Mẹ mất được 10 năm, từ khi tôi học năm thứ hai đại học. Em trai bị tai nạn, chấn thương cột sống vào năm đó, khi em học lớp 12, di chứng để lại là hai chân bị teo, đi lại tương đối khó khăn, phải dùng nạng hỗ trợ. Hiện nay, em trai đang đi làm IT cho một công ty ở Hà Nội với mức thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, có thể tự lo cho bản thân. Từ năm 2013 đến năm 2017 tôi nuôi em ăn học, chi phí đi viện điều trị và thuốc men.

Bố gần 70 tuổi, ở quê một mình với mức lương hưu khoảng bốn triệu đồng. Tôi còn hai anh cùng cha khác mẹ, tuy nhiên hai anh với bố do một số bất đồng nên không được hòa hợp. Hai anh em tôi và hai anh kia không có vấn đề gì nhưng cũng không thân thiết. Còn về tôi, sau khi học xong đại học ở Hà Nội đã vào làm việc cho một tổng công ty. Năm 2018 tôi được công ty cử làm quản lý về mảng tài chính cho công ty con thành lập ở nước ngoài. Trong hơn hai năm qua, do dịch và một số điều kiện công việc nên tôi chưa được về Việt Nam. Dự kiến công việc của tôi sẽ cơ bản ổn vào giữa năm nay. Lúc đó, tôi sẽ về nước làm ở Tổng công ty và phụ trách từ xa công ty bên này. Có thể nói về công việc, sự nghiệp của tôi ở độ tuổi này đã là khá ổn.

Tuy nhiên, hiện tại tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tổng tài sản tôi đang có hiện nay khoảng 46 tỷ đồng, có thể biến động 5-10%, trong đó có một miếng đất khoảng ba tỷ đồng, còn lại là tiền gửi và chứng khoán. Tài sản của tôi được hình thành trong gần 10 năm qua từ hai nguồn thu nhập là tiền lương và đầu tư chứng khoán. Đối với thu nhập từ tiền lương: trước khi ra nước ngoài, tôi đã làm việc rất tích cực, bao gồm cả làm thêm nên cũng tích lũy được một số tiền khá.

Quãng thời gian làm việc ở nước ngoài này, do là quản lý nên tôi được hưởng mức lương và các chế độ rất tốt. Tôi không phải chi tiêu gì nhiều, cũng do chưa lập gia đình nữa, tiết kiệm được một số tiền khá lớn trong gần bốn năm qua. Đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán: tôi tốt nghiệp về chuyên ngành Tài chính-Kế toán loại giỏi ở một trường đại học top đầu ở Hà Nội, với chứng khoán tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư được hơn bảy năm. Trong đó 3-5 năm đầu tôi dành toàn bộ thời gian và kiến thức để tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm. Thu nhập tạo ra trong quãng thời gian này ở mức tương đối, nhiều hơn tiền lương tôi tích lũy được.

Trong hai năm trở lại đây, do dịch bệnh và thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khởi sắc nên tôi có được thu nhập rất lớn từ đây. Nhiều người nghĩ thu nhập này là tạm thời, có thể mất đi khi thị trường biến động, con số tài sản trên của tôi là tạm thời và cũng có thể mất đi nhiều. Thế nhưng tôi tự tin một phần mình có thể quản lý được các rủi ro gặp phải đối với kênh đầu tư này. Tôi luôn lập một mức dự phòng đủ lớn cho các biến động có thể xảy ra, do vậy chủ động với số tài sản của mình. Ở độ tuổi tôi mà có số tài sản như kia là lớn rồi, thế nhưng tôi vẫn không thoải mái. Tôi cảm thấy mình may mắn và mọi thứ đến quá nhanh, dù tài sản đều đến từ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Phải chăng những thứ này nó quá dễ dàng nên khiến tôi thấy vậy?

Hiện tại tôi không có nhu cầu chi tiêu lớn như biệt thự, xe hơi sang trọng, đồ xa xỉ... nên số tài sản này thừa đủ cho cuộc sống trong thời gian dài dù tôi không cần phải làm gì. Tôi kể rõ như vậy để mọi người hiểu tài sản của tôi hình thành từ đâu. Giờ tôi có một số định hướng như sau:

Đầu tư 50% vào bất động sản, 30% vào chứng khoán và 20% gửi tiết kiệm hoặc mua vàng. Tiếp tục làm việc ở Tổng công ty. Đối với kênh đầu tư này mỗi năm tôi có thể tạo thêm thu nhập tối thiểu 10-20%, tức khoảng 4-10 tỷ đồng.

Đầu tư 60% vào trang trại sản xuất, tôi thích mô hình nuôi bò và trồng cây công nghiệp; 10% đầu tư chứng khoán, 20% bất động sản và 10% gửi tiết kiệm hoặc vàng. Nghỉ việc ở Tổng công ty hiện tại sau ba năm nữa. Đối với kênh đầu tư này tôi tạo ra thu nhập ít hơn phương án một, có thể gặp rủi ro khi đầu tư vào sản xuất. Tuy nhiên tôi lại thích việc này hơn vì có thể tự chủ được mình. Ngoài ra tôi tìm hiểu một số loại hình đầu tư, kinh doanh sản xuất khác, nhưng do chỉ có chuyên môn về tài chính kế toán và xuất phát từ nông dân nên mới định hướng được như vậy. Đi cùng với đó tôi sẽ thực hiện một số hoạt động thiện nguyện.

Ở tuổi 30, tôi đang mông lung với các định hướng cho bản thân. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Đan

