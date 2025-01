Tuổi thọ xe điện ngang với xe động cơ đốt trong

Nghiên cứu từ Đại học Birmingham và Trường Kinh tế London cho thấy xe điện có thể bền bỉ ngang với xe động cơ đốt trong.

Nghiên cứu phân tích hơn 300 triệu hồ sơ đăng kiểm từ những năm 2005-2022, đưa ra kết luận rằng xe điện hiện nay có tuổi thọ tương đương và thường đáng tin cậy hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Số hồ sơ đăng kiểm này gồm dữ liệu từ 30 triệu ôtô.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Energy như một tín hiệu thú vị về mức độ phát triển của công nghệ xe điện. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn tiềm năng lâu dài của các phương tiện này.

Tesla Model Y - xe điện bán chạy nhất Anh trong 2024. Ảnh: Carbuyer

Trước đây, xe điện khó đọ tuổi thọ so với xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, hiện nay, xe điện đã bắt kịp và thậm chí còn vượt qua xe động cơ đốt trong về độ bền. Nghiên cứu cho biết: "Xe điện đại diện cho công nghệ mới hơn và trước đây ít đáng tin cậy hơn, nhưng chúng đã nhanh chóng phát triển. Các mẫu xe đời mới dự kiến tồn tại lâu hơn các xe động cơ đốt trong thông thường trong cùng nhóm".

Một trong những phát hiện nổi bật từ nghiên cứu là tốc độ cải thiện độ tin cậy của xe điện chạy pin. Nghiên cứu cho thấy, với mỗi năm sản xuất, khả năng hỏng hóc của xe điện giảm 12%, cao hơn so với mức cải thiện 6,7% của xe động cơ xăng và chỉ 1,9% đối với xe diesel. Nói cách khác, nếu bạn đang xem xét việc mua xe điện, khả năng không gặp sự cố ngày càng cao với mỗi mẫu xe mới hơn, khiến những trục trặc ban đầu của xe điện dường như trở thành ký ức xa xôi.

Tiến sĩ Viet Nguyen-Tien, đồng tác giả từ Trường Kinh tế London (LSE), cho biết: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về tuổi thọ và tác động môi trường của xe điện. Không còn là lựa chọn ngách, xe điện dùng pin là một lựa chọn thay thế khả thi và bền vững cho các phương tiện truyền thống - một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu không phát thải carbon".

Theo đồng tác giả Robert Elliott, Giáo sư Kinh tế tại Đại học Birmingham, xe điện mang lại lợi ích môi trường đáng kể, đặc biệt khi châu Âu chuyển sang sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn. Mặc dù quá trình sản xuất ban đầu có thể gây ra lượng khí thải cao hơn, một chiếc xe điện có tuổi thọ lâu dài có thể nhanh chóng bù đắp lượng khí thải carbon của nó, góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và trở thành lựa chọn bền vững hơn trong thời gian dài.

Theo nghiên cứu, một ôtô điện hiện đại có tuổi thọ trung bình là 18,4 năm và có thể di chuyển được 200.000 km trước khi hết hạn sử dụng. Số km này không chỉ tương đương mà còn vượt qua mức trung bình của xe chạy xăng.

Để so sánh, xe xăng thường có tuổi thọ dài hơn một chút, trung bình 18,7 năm, nhưng chỉ đi được khoảng 187.000 km. Trong khi đó, xe diesel có tuổi thọ ngắn hơn là 16,3 năm nhưng bù lại với số km cao hơn nhiều, thường đạt khoảng 410.000 km trước khi nghỉ hưu. Đây chỉ là con số trung bình, quãng đường thực tế có thể khác biệt tùy vào từng chiếc xe cụ thể.

Hiện tại, chưa ai có thể chắc chắn các dòng xe điện hiện đại sẽ hoạt động ra sao sau 20-30 năm nữa. Thêm vào đó, chi phí thay thế pin vẫn cao hơn nhiều so với việc thay thế các bộ phận tương tự trên xe động cơ đốt trong. Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng một số dữ liệu do Bộ Giao thông Vận tải Anh cung cấp có thể sai lệch hoặc không chính xác do cách thức ghi chép.

Mỹ Anh