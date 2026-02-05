Tuổi 41 của Ronaldo

Ronaldo bước sang tuổi 41 hôm nay 5/2, với tư cách cầu thủ duy nhất sở hữu khối tài sản hơn tỷ USD, và loạt kỷ lục thế giới.

Hơn 10 năm trước, những cầu thủ được coi là "cây trường sinh" của làng túc cầu như Paolo Maldini, Ryan Giggs, Javier Zanetti hay Francesco Totti lần lượt giải nghệ ở tuổi 39 hoặc 40. Còn bây giờ, khi bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu và hướng tới kỷ lục 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo trong trận Al Nassr gặp Al Ittihad ở Saudi Pro League trên sân King Abdullah Sport City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 26/9/2025. Ảnh: Reuters

Với 961 bàn trong 1.308 trận đấu, siêu sao Bồ Đào Nha đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời ở các giải chính thức cấp CLB và mọi đấu trường ĐTQG. Anh còn giữ nhiều kỷ lục, đặc biệt ở giải cấp CLB được coi là danh giá nhất châu Âu như Champions League, đó là 115 trận thắng, 183 trận đấu, 140 bàn thắng và 7 lần đoạt giải Vua phá lưới.

Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ từ lâu, CR7 vẫn theo đuổi những mục tiêu tưởng như không có giới hạn, chạm mốc 1.000 bàn thắng chuyên nghiệp, dự World Cup 2026. Anh thậm chí còn khao khát được chơi bóng chuyên nghiệp cùng con trai Cristiano Ronaldo Junior. Nhưng sinh nhật năm nay của anh lại diễn ra giữa những xáo trộn, tin đồn và khoảng lặng tại Al Nassr.

Vài tuần trước sinh nhật, Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại Arab Saudi khi xuất hiện thông tin anh không hài lòng với việc Karim Benzema chuyển sang Al Hilal. Tại Bồ Đào Nha, truyền thông thậm chí còn đồn đoán khả năng Ronaldo kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu USD để rời Al Nassr. Sự việc lên đến cao trào khi anh vắng mặt trong trận gặp Al Riyadh, trận đấu Al Nassr thắng sít sao để tiếp tục cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez từng nhận xét về Ronaldo rằng "không phải cơ thể mà chính bộ não mới quyết định ngày cầu thủ giải nghệ". Ông ám chỉ tiền đạo sinh năm 1985 vẫn duy trì được thể lực, trong khi các quyết định và tham vọng cá nhân khiến anh chưa muốn treo giày.

Giữa những đồn đoán, Ronaldo chọn cách lên tiếng bằng lời. Một ngày trước sinh nhật, anh đăng tải hình ảnh tập luyện cùng Al Nassr trên mạng xã hội, kèm màu áo truyền thống của đội. Anh dường như ám chỉ vẫn còn tình cảm với Al Nassr và không muốn ra đi. Tuy nhiên, khả năng anh chơi trận tiếp theo gặp Al Ittihad tối 6/2 vẫn còn bỏ ngỏ.

Ronaldo đăng ảnh tập cùng Al Nassr ở Riyadh, Arab Saudi tối 4/2/2026. Ảnh: X/Cristiano

Ở tuổi 41, Ronaldo thừa nhận việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao không hề dễ dàng. Trong lễ trao giải Globe Soccer Awards cuối năm ngoái, anh nói: "Tôi rất khó tiếp tục chơi bóng, nhưng vẫn còn đam mê và động lực. Dù chơi ở Trung Đông hay châu Âu, tôi luôn muốn giành thêm danh hiệu và đạt được con số ai cũng biết. Tôi tin bản thân sẽ làm được nếu tránh chấn thương".

Ronaldo chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn 39 pha lập công. Mùa giải Saudi Pro League còn 15 vòng đấu, bên cạnh đó là ít nhất hai trận tại AFC Champions League 2, tạo thêm cơ hội để Ronaldo tiến gần hơn tới mục tiêu.

HLV Al Nassr, Jorge Jesus tin tưởng học trò sẽ đạt được cột mốc này. Ông khẳng định Ronaldo sẽ chạm mốc 1.000 bàn trong năm 2026. Điều đó có nghĩa anh có thể giải nghệ ở tuổi 41 này, sau khi chinh phục mục tiêu lớn nhất.

Bên cạnh mục tiêu cá nhân, World Cup 2026 vẫn là đích đến lớn trong suy nghĩ của Ronaldo. Tuy nhiên, chính anh từng hạ thấp ý nghĩa của danh hiệu này đối với di sản cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan tháng 11/2025, Ronaldo nói rằng việc vô địch World Cup sẽ không làm thay đổi vị trí của anh trong lịch sử bóng đá. Theo tiền đạo người Bồ Đào Nha, di sản của anh đã được xác lập từ lâu.

Dẫu vậy, Ronaldo hiểu rằng phía trước vẫn còn những việc chưa hoàn tất. Bên cạnh bàn thắng thứ 1.000 và World Cup, anh còn nuôi giấc mơ được thi đấu cùng con trai. Ronaldo tiết lộ con trai từng nói với anh rằng: "Bố cố gắng chơi thêm vài năm nữa nhé, con muốn được đá cùng bố".

Đó cũng là lý do Ronaldo vẫn miệt mài, hăng say tập luyện như một cầu thủ 20 tuổi.

Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục chứng minh giới hạn không tồn tại trong từ điển của anh. Giữa những tranh cãi, tin đồn và áp lực thời gian, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên niềm tin rằng anh sẽ quyết định thời điểm chia tay bóng đá, chứ không phải bóng đá buộc anh phải dừng lại.

Hoàng An (theo Marca)