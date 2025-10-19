Tuổi 33 tính đường bỏ việc thành phố, về quê làm nông dân

Bố mẹ tôi muốn vợ chồng tôi về quê chăm mảnh vườn 7.000 m2 gồm cà phê và cây ăn quả, mỗi năm cho lãi khoảng 100 triệu đồng.

Tôi năm nay 33 tuổi, đang làm cho một công ty tư nhân với mức lương khoảng 10 triệu một tháng. Vợ tôi mới chỉ học hết lớp 9, hiện ở nhà trông con. Gia đình tôi đang thuê nhà ở thành phố Sơn La, cách quê khoảng 26 km, tiền thuê nhà mỗi tháng là 1,5 triệu. Bố mẹ tôi đã ngoài 60, sức khỏe không còn tốt như trước. Hiện tại, tôi đang rất phân vân giữa chuyện ở lại thành phố hay về quê:

Phương án thứ nhất, vợ chồng tôi sẽ ở lại thành phố. Tôi tiếp tục đi làm công ty, cố gắng tìm việc cho vợ (lương khoảng 5 triệu một tháng). Nếu ở thành phố, con tôi sẽ được học hành tốt hơn, có môi trường phát triển hơn. Bố mẹ tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ vài trăm triệu đồng để chúng tôi mua nhà sau này. Nhưng đổi lại, cuộc sống của tôi sẽ rất áp lực, chi tiêu eo hẹp. Bản thân tôi cũng phải làm việc đến 45–50 tuổi mới ổn định cuộc sống.

Phương án thứ hai, chúng tôi sẽ về quê hẳn. Thực ra, bố mẹ tôi muốn tôi về quê chăm mảnh vườn khoảng 7.000 m2 (gồm cà phê và cây ăn quả). Mỗi năm, trừ hết các chi phí, vườn này cho lãi khoảng 100 triệu. Nếu về quê, tôi chỉ cần lo tiền điện, nước, sinh hoạt chung hàng tháng, còn lợi nhuận tự làm được thì giữ hết. Tôi còn định mở một tiệm sửa chữa máy tính, dịch vụ IT nhỏ ở quê, có thể cho thu nhập thêm 5 triệu một tháng. Về cuộc sống tôi có thể dễ thở hơn, nhưng đổi lại, con tôi sẽ thiếu môi trường học hành, phát triển như ở thành phố, và tôi sợ vợ sẽ cảm thấy buồn, bí bách.

Phương án thứ ba, tôi vẫn sẽ làm việc ở thành phố, mỗi tuần về thăm nhà ở quê 2–3 lần. Còn vợ tôi về quê trước để phụ giúp bố mẹ và chăm con. Với lựa chọn này, thu nhập của tôi vẫn giữ ổn định như bình thường, còn vườn tược ở nhà cũng không bị bỏ hoang. Cách này giúp tôi không mất việc, nhưng vợ chồng sẽ phải sống xa nhau nhiều, sợ lâu dài không tốt.

Hiện tôi còn đang nghĩ đến phương án năm sau, khi con tôi được 2 tuổi, sẽ cho vợ con về quê sống thử một năm. Tôi vẫn đi làm ở thành phố, cuối tuần về thăm. Nếu sau một năm, vợ tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tôi sẽ tính chuyện về quê ở hẳn. Còn nếu thấy không hợp, cả nhà sẽ quay lại thành phố như cũ, không mất mát gì lớn.

Tôi biết mỗi lựa chọn đều có cái được và cái mất, nhưng điều tôi băn khoăn nhất là nên đặt hạnh phúc gia đình và sự phát triển của con ở đâu mới là cân bằng nhất? Nếu bạn là tôi, bạn sẽ chọn ở lại thành phố, về quê hẳn, vợ chồng mỗi người một nơi?

Duy