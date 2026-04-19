Tuổi 20 của con gái Tom Cruise

Ngày 18/4, Suri tròn 20 tuổi. Không còn là cô bé sống giữa hào quang như ngày nhỏ, cô hiện có cuộc sống bình dị, kín đáo bên mẹ - diễn viên Katie Holmes, 48 tuổi. Ảnh: Splash News
Suri đang là sinh viên năm hai của Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania, ở ký túc xá cùng các bạn. Có thông tin cho rằng cô theo chuyên ngành liên quan diễn xuất, âm nhạc hoặc sáng tạo. Trước đó, Suri sống cùng mẹ tại một căn penthouse ở New York, vì Katie Holmes muốn tránh sự ồn ào của Hollywood. Cô học cấp ba ở trường LaGuardia High School of Music & Art and Performing Art - nơi Timotheé Chalamet và rapper Nicki Minaj từng học.
Suri và mẹ dạo phố New York năm 2024. Ảnh: The Image Direct
Sau khi bố mẹ ly dị năm 2012, Suri gần như không gặp bố. Lần gần nhất công chúng thấy hai bố con bên nhau là tại công viên nước Disney ở Florida, vài tháng sau khi Katie Holmes đệ đơn.
Hello Magazine cho biết hàng năm Tom Cruise trả 400.000 USD tiền cấp dưỡng nuôi con cho vợ cũ, gồm phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục đến khi Suri 18 tuổi và không còn sống với mẹ. Anh tiếp tục trả học phí đại học cho con, khoảng 65.000 USD một năm. Tính đến ngày 19/4, Celebrity Net Worth cho biết tài sản của Suri trị giá khoảng 500.000 USD.
Katie Holmes giúp con gái chuyển vào ký túc xá đại học năm 2024. Video: Backgrid
Suri trên phim trường Happy Hours của mẹ năm 2025. Ảnh: Backgrid
Theo Hola, dù học xa nhà, Suri thường về New York thăm mẹ. Vài năm gần đây, papapazzi thường bắt gặp hai mẹ con đi dạo phố, tập yoga và trượt tuyết cùng nhau. Cô từng tham gia một số dự án của mẹ như góp giọng trong ca khúc Blue Moon cho series truyền hình Alone Together (2021) và nhạc phim Rare Objects (2023).
Trong cuộc phỏng vấn Yahoo Enterntainment năm 2022, Katie khen giọng hát của con gái: "Khi làm việc, tôi luôn đòi hỏi kỹ năng cao nhất. Do vậy, tôi đã nhờ con gái và con bé rất giỏi trong khoản ca hát. Suri đồng ý và đã thu âm, tôi để con tự làm phần việc của mình".
MV bài hát Blue Moon của Suri. Video: YouTube Alex R
Tháng 5/2024, cô đổi họ bố trong tên Suri Cruise thành tên đệm Noelle của mẹ khi tham gia đóng kịch ở trường đại học. Hiện chưa rõ Suri Noelle là nghệ danh hay tên thật của cô. Nhiều nguồn tin cho rằng cô chọn tên này vì không muốn bị đánh giá bởi xuất thân hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với người cha nổi tiếng. Ảnh: Backgrid
Ở tuổi 20, phong cách thời trang của Suri đơn giản, thường chọn áo ba lỗ, quần vải, giày thể thao khi xuống phố. Gu mặc của cô được cho chịu ảnh hưởng từ mẹ. Theo Elle, quần áo, túi xách của Suri đều thuộc các hãng địa phương với giá bình dân vài chục USD một chiếc. Ảnh: The Image Direct
Vogue nhận xét trong bối cảnh một số "con ông cháu cha" có xu hướng ăn diện phô trương, Suri nổi bật với sự khiêm tốn và kín đáo. Cô không có tài khoản mạng xã hội công khai, không chụp ảnh thời trang. Ảnh: The Image Direct
Suri và bạn trai cũ Toby Cohen. Ảnh: The Grosby Group
Truyền thông quốc tế cho biết mối tình gần nhất cũng như tình đầu của Suri là Toby Cohen - bạn học chung trường cấp ba. Trang Daily Mail từng công bố video, hình ảnh thân thiết của cả hai hồi tháng 6/2024. Chuyện tình không kéo dài lâu, kết thúc vào cuối mùa hè năm đó. Nguồn tin cho biết Suri và Toby là bạn thân trong thời gian dài nên việc chia tay trở nên khó khăn với cô. Nhưng cô vượt qua nhờ bản thân mạnh mẽ, cũng như sự giúp đỡ của bạn bè.
Tom Cruise, Katie Holmes và Suri trên tạp chí thời trang hồi tháng 10/2006. Ảnh: Vanity Fair
Suri sinh năm 2006 tại California (Mỹ), từng là sao nhí mặc hàng hiệu sành điệu nhất Hollywood. Khi gia đình còn hạnh phúc, Tom Cruise thường đưa con gái đi dạo phố, công viên giải trí và tham gia nhiều sự kiện lớn. Tháng 6/2012, Katie Holmes đột ngột đệ đơn ly hôn. Lý do được cho là để bảo vệ con gái, lúc ấy sáu tuổi, khỏi Scientology - giáo phái Tom Cruise tôn sùng.
Suri là con thứ ba của tài tử, trước đó anh nhận nuôi hai người con khi còn trong cuộc hôn nhân với Nicole Kidman. Trong một cuộc phỏng vấn, Tom Cruise cho biết đã chọn tên Suri từ rất lâu trước khi biết giới tính của con, tiết lộ anh và Holmes từng linh cảm sẽ sinh con gái.
Phương Thảo (theo Hola)