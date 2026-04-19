Tuổi 20 của con gái Tom Cruise

Ngày 18/4, Suri tròn 20 tuổi. Không còn là cô bé sống giữa hào quang như ngày nhỏ, cô hiện có cuộc sống bình dị, kín đáo bên mẹ - diễn viên Katie Holmes, 48 tuổi. Ảnh: Splash News

Suri đang là sinh viên năm hai của Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania, ở ký túc xá cùng các bạn. Có thông tin cho rằng cô theo chuyên ngành liên quan diễn xuất, âm nhạc hoặc sáng tạo. Trước đó, Suri sống cùng mẹ tại một căn penthouse ở New York, vì Katie Holmes muốn tránh sự ồn ào của Hollywood. Cô học cấp ba ở trường LaGuardia High School of Music & Art and Performing Art - nơi Timotheé Chalamet và rapper Nicki Minaj từng học.