Con gái tài tử Tom Cruise - Suri, 18 tuổi - thể hiện tình cảm với bạn trai trên phố.

Theo Daily Mail ngày 20/6, paparazzi bắt gặp khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ tại công viên Central Park, New York. Suri để mặc mộc khi đi dạo với người yêu, cả hai ăn vận thoải mái. Chàng trai đeo nhẫn tại ngón áp út của bàn tay trái, trong khi Suri đeo ở ngón trỏ bên phải. Trang tin cho rằng đó có thể là nhẫn đôi chứng minh cả hai trong mối quan hệ lãng mạn.

Suri Cruise hôn bạn trai Suri Cruise hôn bạn trai trên phố. Video: Backgrid

Chàng trai tên Toby Cohen, học chung trường LaGuardia với Suri. Một ngày trước, anh sánh đôi con gái tài tử Top Gun dự dạ hội cuối cấp. Daily Mail cho biết Toby Cohen là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ mới nổi, có khả năng chơi guitar và piano, từng biểu diễn tại hòa nhạc gây quỹ vào năm 13 tuổi. Anh thường đăng những video cover nhạc trên YouTube và TikTok, thu hút nhiều lượt xem.

Suri Cruise và bạn trai Toby Cohen. Ảnh: Backgrid

Nếu Suri Cruise được nhận vào chuyên ngành thời trang của Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Toby Cohen chuẩn bị trở thành sinh viên của Học viện âm nhạc Berklee danh tiếng tại Boston - nơi John Mayer, Charlie Puth theo học - vào mùa thu này.

Con gái tài tử Tom Cruise và bạn trai trong trang phục dạ hội cuối cấp. Ảnh: Backgrid

Suri Cruise sinh năm 2006, từ bé được mệnh danh "công chúa hàng hiệu", nhưng càng trưởng thành, cô càng mặc giản dị. Suri sống kín tiếng từ khi bố mẹ ly hôn, được Katie Holmes bảo vệ khỏi Scientology - giáo phái Tom Cruise tôn sùng. Katie Holmes từng khen con "tài năng, hát hay", mời con góp giọng ở ca khúc Blue Moon trong phim Alone Together (2021) và nhạc nền Rare Objects (2023) - hai tác phẩm do minh tinh biên kịch, đạo diễn.

Suri được cho không có mối quan hệ tốt với bố. Gần đây, cô gây chú ý khi bỏ họ bố, dùng họ mẹ thời trẻ. Nhiều chuyên trang quốc tế đưa tin Suri dùng danh tính mới trong danh sách diễn viên tham gia vở kịch do cô đóng chính. Hiện chưa rõ "Suri Noelle" là nghệ danh hay tên thật. Một số nguồn tin nói cô chọn tên này vì không muốn bị đánh giá bởi xuất thân hoặc có bất kỳ liên hệ nào với Tom Cruise.

Phương Thảo (theo Daily Mail)