Suri Cruise - 18 tuổi, con gái Tom Cruise - đăng ký chuyên ngành thiết kế thời trang, nhập học mùa thu này.

Theo Daily Mail hôm 7/6, Suri Cruise được nhận vào Đại học Carnegie Mellon - trường có thứ hạng cao, lâu đời ở Mỹ. Trên TikTok cá nhân, cô đăng video nhảy múa, diện áo sweater in tên trường. Một nguồn tin cho biết mẹ cô - diễn viên Katie Holmes - giúp con hoàn thành thủ tục nhập học. Trước đó, Suri nộp hồ sơ vào nhiều trường có ngành thiết kế thời trang.

Suri khoe áo in tên Đại học Carnegie Mellon tại Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: TikTok

Nguồn tin khác nhận xét Suri Cruise thông minh, hoạt bát, ra dáng quý cô trưởng thành. Katie Holmes tự hào thành tích của con nhưng vẫn bảo vệ Suri quá mức. Người này nói Katie bị "choáng" trước viễn cảnh con gái sắp học xa nhà. Sau khi ly hôn Tom Cruise năm 2012, mẹ con minh tinh sống ở New York, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Daily Mail cho biết theo tài liệu ly hôn, Tom Cruise trả 400.000 USD phí cấp dưỡng hàng năm đến khi Suri tròn 18 tuổi. Tài tử cũng chịu trách nhiệm trả tiền đại học cho con gái. Cha con không gặp nhau suốt 12 năm, Cruise vẫn hỗ trợ tài chính cho con về y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục và các hoạt động ngoại khóa.

Con gái Tom Cruise vào đại học danh tiếng Suri trên đường phố New York, Mỹ, hôm 18/4 - dịp sinh nhật 18 tuổi. Video: Whoopse

Suri Cruise sinh năm 2006, từ bé được mệnh danh là "công chúa hàng hiệu", nhưng càng trưởng thành, cô càng mặc giản dị. Suri sống kín tiếng từ khi bố mẹ ly hôn, được Katie Holmes bảo vệ khỏi Scientology - giáo phái Tom Cruise tôn sùng. Katie Holmes từng khen cô bé "tài năng, hát hay", mời con góp giọng ở ca khúc Blue Moon trong phim Alone Together (2021) và nhạc nền Rare Objects (2023) - hai tác phẩm do minh tinh biên kịch, đạo diễn.

Suri được cho không có mối quan hệ tốt với bố. Gần đây, cô gây chú ý khi bỏ họ bố, dùng họ mẹ thời trẻ. Nhiều chuyên trang quốc tế đưa tin Suri dùng danh tính mới trong danh sách diễn viên tham gia vở kịch do cô đóng chính. Hiện chưa rõ "Suri Noelle" là nghệ danh hay tên thật. Một số nguồn tin nói cô chọn tên này vì không muốn bị đánh giá bởi xuất thân hoặc có bất kỳ liên hệ nào với Tom Cruise.

Phương Thảo (theo Daily Mail)