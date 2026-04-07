Túi khí ôtô tự bung vì đi cạnh một xe nổ lốp

Chiếc Corolla Cross bị bung túi khí rèm khi đi cạnh xe tải nổ lốp, Toyota Việt Nam xác định nguyên nhân bởi sóng xung kích.

Ngày 16/3, một chiếc Toyota Corolla Cross đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội với tốc độ khoảng 55-60 km/h thì bất ngờ bung túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ. Sự việc xảy ra trong lúc xe vượt một xe tải, không xảy ra va chạm. Sự cố khiến xe chao đảo, chủ xe lo ngại vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người trên xe.

Những ngày qua, khách hàng và đại lý, hãng xe đã làm việc để xác định nguyên nhân. Sau buổi làm việc gần nhất ngày 7/4 Toyota Việt Nam có phản hồi chính thức về vấn đề này. Theo đó, hãng xe Nhật cho rằng, sau khi kiểm tra theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn, với sự chứng kiến và thống nhất của khách hàng, bao gồm kiểm tra hiện trường, đọc dữ liệu từ hệ thống cảm biến, camera hành trình và camera 360 trên xe.

Túi khí rèm bên phụ bung dù không có va chạm. Ảnh: Văn Quang

Toyota Việt Nam cho biết dữ liệu ghi nhận thời điểm xảy ra sự cố trùng với lúc xe tải chạy bên cạnh bị nổ lốp, tạo ra sóng xung kích mạnh tác động từ phải sang trái. Xung lực này khiến cảm biến áp suất và gia tốc bên hông xe ghi nhận sự thay đổi đột ngột, từ đó kích hoạt túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ theo đúng logic an toàn đã được lập trình. Hãng nhấn mạnh cơ chế cảm biến áp suất trong cánh cửa được thiết kế để phát hiện va chạm trong thời gian rất ngắn, nên có thể phản ứng với các biến động áp suất mạnh tương tự.

Hãng kết luận hệ thống túi khí trên xe hoạt động bình thường, không ghi nhận lỗi kỹ thuật, và việc kích hoạt trong trường hợp này là phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, Toyota cũng từng lưu ý rằng túi khí rèm có thể được kích hoạt trong một số tình huống đặc biệt không phải va chạm trực tiếp. Cụ thể, các biến động áp suất mạnh hoặc xung lực từ môi trường bên ngoài, chẳng hạn như sóng xung kích phát sinh từ vụ nổ lốp, nổ bình khí nén gần xe, có thể đủ để hệ thống nhận diện là va chạm bên và kích hoạt túi khí.

Ảnh chụp từ tài liệu hướng dẫn lái an toàn của Toyota.

Những trường hợp túi khí bung do xung lực

Trên các diễn đàn ôtô quốc tế, người dùng từng ghi nhận những tình huống tương tự khi không có va chạm trực tiếp nhưng hệ thống túi khí vẫn được kích hoạt.

Năm 2025, một chủ xe BMW X3 đời 2019 tại Ấn Độ chia sẻ trên diễn đàn Team-BHP về sự cố xảy ra tại khu vực Gurugram. Theo người này, khi xe đang di chuyển gần trạm metro Sikanderpur, một xe trộn bê tông chạy sát bên trái bất ngờ nổ lốp. Thời điểm đó, khoảng cách giữa hai xe chỉ khoảng 1-1,2 m, và ngay sau tiếng nổ, toàn bộ túi khí rèm cùng túi khí bên ghế phụ trên xe đã bung dù xe không hề có va chạm hay trầy xước.

Tài xế cho biết cú kích hoạt bất ngờ khiến tay trái của hành khách bị thương do va đập với túi khí.

Túi khí bung do xung lực của mẫu BMW X3 2019, và vết thương trên tay hành khách do túi khi gây ra. Ảnh: Team-BHP

Một trong những lý giải kỹ thuật được đưa ra là cơ chế kích hoạt của túi khí bên và túi khí rèm trên nhiều dòng xe hiện đại khác với túi khí phía trước. Thay vì chủ yếu dựa vào cảm biến gia tốc (G-force) như túi khí thông thường, hệ thống túi khí bên thường sử dụng cảm biến áp suất đặt trong cánh cửa. Khi xảy ra va chạm hông, cấu trúc cửa bị ép lại sẽ làm thay đổi áp suất không khí bên trong rất nhanh, từ đó kích hoạt túi khí chỉ trong vài mili giây.

Chính đặc điểm này khiến hệ thống có độ nhạy cao với các biến động áp suất đột ngột. Trong một số tình huống đặc biệt, như nổ lốp ở khoảng cách rất gần, sóng xung kích có thể tạo ra sự thay đổi áp suất tương tự va chạm bên, khiến cảm biến hiểu nhầm và kích hoạt túi khí dù không có va chạm trực tiếp.

Phạm Hải