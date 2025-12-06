Tuchel: 'Không có đối thủ dễ chơi ở World Cup'

MỹHLV Thomas Tuchel và đội trưởng Harry Kane phủ nhận rơi vào bảng đấu dễ thở và nhấn mạnh mọi đối thủ đều đáng tôn trọng, khi tuyển Anh chung bảng với Croatia, Ghana và Panama ở World Cup 2026.

"Đó là một bảng khó với Croatia và Ghana, hai đội thường xuyên dự World Cup và đều là những quốc gia tự hào và mạnh mẽ. Tôi không biết nhiều về Panama và sẽ tìm hiểu thêm trước giải", Tuchel nói sau buổi lễ bốc thăm ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, Washington DC (Mỹ).

Nhà cầm quân người Đức cho biết ông và các học trò sẽ tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng khi bước vào giải đấu tại Bắc Mỹ, với trận mở màn gặp Croatia - đội từng loại Anh ở bán kết World Cup 2018 - vào ngày 17/6.

"Không ai được xem thường. Croatia là đội nổi bật, Ghana đầy tài năng và có thể tạo bất ngờ, còn Panama sẽ tận dụng vai trò đội cửa dưới của họ", ông nhấn mạnh.

HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trên thảm đỏ trước lễ bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: ANP

Việc bốc thăm cũng khiến Tuchel xem xét lịch thi đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Ban đầu, "Tam sư" dự kiến gặp Nhật Bản và Uruguay trong các trận giao hữu tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, Tuchel cho biết: "Chúng ta có thể phải suy nghĩ lại. Trong bảng của chúng ta không có đội châu Á hay Nam Mỹ, nên có thể tìm các đối thủ khác để chuẩn bị tốt hơn".

Sau khi đấu Croatia, Anh sẽ lần lượt gặp Ghana ngày 23/6 và Panama bốn ngày sau. Nếu đứng đầu bảng, họ sẽ gặp đội xếp thứ ba vòng bảng khác ở vòng 1/16, trước khi đối mặt khả năng vòng 1/8 tại Mexico City. "Tam sư" có thể gặp Brazil ở tứ kết, với kịch bản gặp đương kim vô địch Argentina tại bán kết.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Tuchel cho rằng tuyển Anh đã sẵn sàng mơ về danh hiệu, khi trải qua hành trình vòng loại hoàn hảo với 8 trận toàn thắng và giữ sạch lưới. "Chúng tôi không thể hứa sẽ vô địch, nhưng người hâm mộ muốn thấy một tập thể chiến đấu vì nhau. Nếu cầu thủ mang tinh thần đó, mọi thứ đều có thể", Tuchel nói. "Chúng tôi sẽ đủ dũng khí để mơ và để thử".

Tuchel cũng nói về thách thức thời tiết nóng ẩm và lịch di chuyển dày đặc tại Mỹ, Canada và Mexico, thậm chí cân nhắc để các cầu thủ dự bị ở lại phòng thay đồ trong điều kiện thời tiết quá nóng - điều từng nhiều lần xảy ra tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ.

Đội trưởng Harry Kane cũng tỏ ra hứng khởi: "Có một số bảng đấu khó, nhưng đây là kết quả bốc thăm thú vị. Đây sẽ là một giải đấu lớn và tôi nóng lòng được thấy tất cả cổ động viên Anh đến cổ vũ đông đảo như thường lệ".

Hồng Duy (theo The Sun, Sky Sports)